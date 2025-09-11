Suscribirse

Publican desgarrador audio de los equipos policiales de respuesta al atentado que acabó con la vida de Charlie Kirk

Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y se le catalogaba como un aliado de Trump.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025, 12:19 p. m.
El audio fue publicado por varios medios de comunicación
El audio fue publicado por varios medios de comunicación. | Foto: AP Y GETTY

Las autoridades de Estados Unidos buscan al atacante que asesinó con arma de fuego al influencer Charlie Kirk, activista muy cercano al presidente Donald Trump, cuyo homicidio incrementó el temor de un recrudecimiento de la violencia política en el país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a la retórica de la “izquierda radical” de haber contribuido al asesinato de Kirk, de 31 años, a quien calificó de “mártir de la verdad”.

“Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo”, dijo Trump horas después del ataque en un video publicado en su plataforma Truth Social.

Publican imágenes del momento en el que disparan contra el famoso activista Charlie Kirk en Utah
Publican imágenes del momento en el que disparan contra el famoso activista Charlie Kirk en Utah | Foto: @ShirionOrg

En medio de la indignación que generó el asesinato del activista, TMZ, The Sun y otros medios de comunicación pudieron conocer el audio del servicio de emergencias en el que se detallan los momentos siguientes al atentado.

Las grabaciones de la respuesta policial inicial revelaron cómo los policías tuvieron que apresurarse para ayudar después de una serie de llamadas de testigos que contaron lo que habían visto.

En el audio se escucha a un oficial preguntar: “¿Cuántos heridos?”, la respuesta: “Solo una persona”.

“Informe de un individuo que recibió un disparo. Se desconoce adónde fue el tirador”, dice uno de los funcionarios en el audio y luego se oye decir: “Estamos recibiendo varias llamadas. Estamos tratando de obtener más información”.

En otro momento se escuchan las voces de los policías discutiendo si iban o no a cerrar la biblioteca de la universidad, luego describen a un sospechoso que tendría pantalones vaqueros, una camisa negra, una máscara negra y portaba un rifle largo.

Contexto: Asesinato de Charlie Kirk, en Utah, es comparado con el de Miguel Uribe Turbay, en Bogotá: “Por dar la pelea de la familia y el sentido común”

“UVU informa que un individuo recibió un disparo, se desconoce a dónde fue el tirador”, dice el audio.

“En la parte superior del edificio, en el extremo norte, justo al este de la biblioteca, vestía jeans, camisa negra y chaleco negro”, informó un operador.

Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y ayudó a Trump a aumentar su adhesión entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

El activista juvenil de derecha e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue herido este 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense.
El activista juvenil de derecha e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado este 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense. | Foto: AFP

El activista recibió un tiro en el cuello mientras hablaba en un evento en una universidad en Utah el jueves, una tragedia que fue captada por varios videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales.

En las grabaciones se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

El ataque ocurrió cerca del mediodía durante un evento organizado por el movimiento Turning Point USA, cofundado por Kirk.

Con información de AFP*

