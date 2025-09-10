Suscribirse

Trump acusa a la “izquierda radical” de haber incitado el asesinato del activista Charlie Kirk en EE. UU.

En la tarde del miércoles, el presidente anunció la muerte del activista conservador.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025, 2:35 a. m.
El activista juvenil de derecha e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue herido este 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense.
El activista juvenil de derecha e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, falleció este 10 de septiembre de 2025 tras atentado en una universidad estadounidense. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un video desde su Despacho Oval, en la Casa Blanca, sobre el atentado del activista político de derecha, Charlie Kirk, quien murió este miércoles, 10 de septiembre, al recibir un disparo en medio de un masivo evento universitario.

El mandatario aseguró que el atentado en contra de su aliado político marcó “un momento oscuro para Estados Unidos”. Kirk era reconocido por llevar a cabo intensos debates sobre economía, inmigración y política, defendiendo sus puntos de ultraderecha.

Contexto: 🔴EN VIVO | Asesinan a Charlie Kirk, activista de derecha y aliado de Donald Trump: testigos detallan el momento exacto del atentado

“Me llena de dolor y rabia el atroz asesinato de Charlie Kirk”, lamentó Trump. “Charlie inspiró a millones y esta noche todos los que lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror”.

El mandatario, en varias oportunidades, se había referido a Kirk como un aliado político y amigo personal. En su video lo elogió como “un mártir de la verdad y la libertad” y ofreció oraciones para Erika, la esposa del activista, y sus hijos.

“Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo“, sentenció el republicano.

NEW YORK, NY, UNITED STATES - 2019/03/31: Charlie Kirk, founder of Turning Point USA, at the National Council of Young Israel Gala in New York City. (Photo by Michael Brochstein/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Charlie Kirk, de 31 años. | Foto: LightRocket via Getty Images

“Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato”, agregó.

Contexto: Asesinato de Charlie Kirk, en Utah, es comparado con el de Miguel Uribe Turbay, en Bogotá: “Por dar la pelea de la familia y el sentido común”

“Debemos afrontar el hecho de que la violencia y el asesinato son la trágica consecuencia de demonizar a quienes discrepan“, dijo Trump, en referencia a la polarización que se ha evidenciado en el país norteamericano.

Trump lamenta la muerte de Charlie Kirk
Trump lamenta la muerte de Charlie Kirk. | Foto: AFP

En su mensaje, el jefe de Estado aseveró que las autoridades del país van a responder con contundencia para atacar a las personas y a las organizaciones que, según él, contribuyen a la violencia política.

Contexto: El misterioso mensaje que Charlie Kirk compartió días antes de su muerte, ¿lo presentía?

“Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad”, dijo, al tiempo que señaló que los esfuerzos estarán dirigidos a las personas que “persiguen a nuestros jueces, agentes del orden y a todos los que mantienen el orden en nuestro país”.

Horas más temprano, el presidente estadounidense publicó un mensaje en su perfil de X en el que expresó su profundo dolor por la muerte de Kirk. “Charlie dedicó su vida a algo más grande que él mismo. Luchó incansablemente por este país, por los valores que hacen grande a Estados Unidos y por la próxima generación", homenajeó.

Charlie Kirk y Donald Trump
Charlie Kirk y Donald Trump. | Foto: AFP

“El impacto que tuvo en los jóvenes —llegándolos masivamente, dándoles el valor para alzarse, pensar por sí mismos y luchar por la libertad— es inconmensurable. No cabe duda de que el trabajo y la voz de Charlie ayudaron a mi padre a ganar la presidencia. Él cambió el rumbo de esta nación", escribió Trump.

“Sé que el legado de Charlie no termina aquí. Infundió en millones de jóvenes que llevarán la antorcha que él encendió. Construyó algo que perdurará, porque se basó en la fe, la verdad y la valentía. Y como su amigo, nunca lo olvidaré. Lo honraré amando con valentía, diciendo la verdad sin miedo y manteniendo su espíritu de valentía. Su lucha sigue viva en todos los que lo amamos”.

