Trump acusa a la “izquierda radical” de haber incitado el asesinato del activista Charlie Kirk en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un video desde su Despacho Oval, en la Casa Blanca, sobre el atentado del activista político de derecha, Charlie Kirk, quien murió este miércoles, 10 de septiembre, al recibir un disparo en medio de un masivo evento universitario.

El mandatario aseguró que el atentado en contra de su aliado político marcó “un momento oscuro para Estados Unidos”. Kirk era reconocido por llevar a cabo intensos debates sobre economía, inmigración y política, defendiendo sus puntos de ultraderecha.

“Me llena de dolor y rabia el atroz asesinato de Charlie Kirk”, lamentó Trump. “Charlie inspiró a millones y esta noche todos los que lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror”.

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

El mandatario, en varias oportunidades, se había referido a Kirk como un aliado político y amigo personal. En su video lo elogió como “un mártir de la verdad y la libertad” y ofreció oraciones para Erika, la esposa del activista, y sus hijos.

“Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo“, sentenció el republicano.

Charlie Kirk, de 31 años. | Foto: LightRocket via Getty Images

“Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato”, agregó.

“Debemos afrontar el hecho de que la violencia y el asesinato son la trágica consecuencia de demonizar a quienes discrepan“, dijo Trump, en referencia a la polarización que se ha evidenciado en el país norteamericano.

Trump lamenta la muerte de Charlie Kirk. | Foto: AFP

En su mensaje, el jefe de Estado aseveró que las autoridades del país van a responder con contundencia para atacar a las personas y a las organizaciones que, según él, contribuyen a la violencia política.

“Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad”, dijo, al tiempo que señaló que los esfuerzos estarán dirigidos a las personas que “persiguen a nuestros jueces, agentes del orden y a todos los que mantienen el orden en nuestro país”.

Horas más temprano, el presidente estadounidense publicó un mensaje en su perfil de X en el que expresó su profundo dolor por la muerte de Kirk. “Charlie dedicó su vida a algo más grande que él mismo. Luchó incansablemente por este país, por los valores que hacen grande a Estados Unidos y por la próxima generación", homenajeó.

Charlie Kirk y Donald Trump. | Foto: AFP

“El impacto que tuvo en los jóvenes —llegándolos masivamente, dándoles el valor para alzarse, pensar por sí mismos y luchar por la libertad— es inconmensurable. No cabe duda de que el trabajo y la voz de Charlie ayudaron a mi padre a ganar la presidencia. Él cambió el rumbo de esta nación", escribió Trump.