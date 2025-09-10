¿Por qué atentaron contra Charlie Kirk? Estas eran sus banderas políticas

Este miércoles 10 de septiembre, Estados Unidos se conmocionó ante el ataque contra Charlie Kirk en una alocución en la Universidad del Valle de Utah.

Horas después del atentado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su simpatizante había muerto.

Las razones por las que el activista e influencer fue atacado siguen siendo inciertas. Lo que sí es claro es cuáles eran las banderas políticas y las ambiciones del hombre, bien conocidas por el público que lo había seguido a través de sus contenidos en redes sociales.

El creador de contenido saltó a la fama en las elecciones presidenciales de 2016, cuando Donald Trump fue elegido por primera vez como presidente de los Estados Unidos.

En aquella época, Kirk acompañó a Donald Trump Jr., Eric Trump y Lara Trump en una entrevista en Fox News. En ese momento aún no era muy conocido, pero su popularidad y reconocimiento crecieron rápidamente tras la emisión de dicho programa.

“We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/GqYC4QdhA1 — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Para aquel entonces, Kirk no contaba con una educación universitaria formal. Según comentó a The Athletic, había cursado únicamente estudios online en el King’s College de Nueva York.

Más adelante se supo que había formado parte del grupo de estudiantes del Harper College, en Palatine, Illinois, aunque optó por no continuar sus estudios para dedicarse de lleno al activismo político conservador.

Con el tiempo, Kirk se convirtió en una de las voces más reconocidas dentro del movimiento conservador, difundiendo sus posturas a favor de los ideales de Donald Trump.

Su relación con el presidente era cercana y se les vio en múltiples escenarios mostrando afinidad y camaradería.

Cuando se conoció la noticia de su atentado, Trump utilizó su red social Truth Social para dejar un mensaje sentido en honor a Kirk. Minutos después, el propio presidente confirmó públicamente que Charlie Kirk había perdido la vida, en medio de un evento político en el que buscaba promover el conservadurismo.

En 2012, Kirk fundó junto a Bill Montgomery la organización sin ánimo de lucro Turning Point USA, una entidad destinada a asistir a diferentes escuelas y universidades con el propósito de difundir valores e ideales conservadores.

El influencer se encontraba en la primera fecha de una gira que contemplaba al menos 14 presentaciones en distintos centros educativos, donde planeaba compartir sus ideas políticas con los jóvenes.