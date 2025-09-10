Disparan a aliado de Trump, Charlie Kirk, en un evento universitario en Estados Unidos

Este miércoles 10 de septiembre, el activista político Charlie Kirk recibió un disparo en medio de un evento universitario en el estado de Utah, durante la celebración del American Comeback Tour.

El creador de contenido republicano se encontraba realizando una alocución frente a cientos de personas, cuando de repente sonó un disparo. Kirk se tomó el cuello y se desplomó ante la mirada atónita de los asistentes.

Esto se puede apreciar en diferentes videos compartidos en redes sociales, aunque hasta el momento no se ha confirmado la gravedad de sus heridas, ni su estado actual de salud.

“We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/GqYC4QdhA1 — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

En ese preciso instante, Kirk se disponía a responder preguntas del público, pero el sonido del disparo y la reacción del influencer desataron el caos. La multitud salió corriendo entre pánico y gritos, según reportó el New York Post.

Por ahora, no existe información oficial emitida por el cuerpo policial de Orem, Utah, lugar donde ocurrió el hecho. Sin embargo, se sabe que el FBI ya adelanta las investigaciones pertinentes tras el ataque ocurrido en la universidad ubicada en Utah, según confirmó el director de la institución, Kash Patel.

El mismo Patel compartió un mensaje solemne en su cuenta de X: “Seguimos de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Acompañamos a Charlie, a sus seres queridos y a todos los afectados. Los agentes llegarán rápidamente al lugar y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso.”

Instantes antes del evento, el reconocido creador de contenido compartió un mensaje en redes sociales en el que escribió: “La Universidad del Valle de Utah está ENCENDIDA y LISTA para la primera parada de regreso en la Gira del Regreso Americano.”

Es bien sabido que Kirk es uno de los influencers más reconocidos del ámbito político pro-Trump, además de ser una figura clave del movimiento conservador en Estados Unidos, según informó CNN.

Gracias a su actividad en redes sociales y su cercanía a la política republicana, Kirk consiguió millones de seguidores y cofundó la organización Turning Point USA, una entidad que desde el año 2012 busca promover ideales conservadores en instituciones educativas.