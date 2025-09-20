En vivo | Funeral de Charlie Kirk este domingo 21 de septiembre: siga en directo las honras fúnebres y últimas noticias

El asesinato de Charlie Kirk, de 31 años y aliado del presidente Donald Trump, provocó una fuerte conmoción en Estados Unidos. Este domingo 21 de septiembre se llevarán a cabo las honras fúnebres.

La ceremonia se realizará a partir de las 11:00 de la mañana en el State Farm Stadium de Glendale, que es el estadio donde juegan los Arizona Cardinals de la NFL, que tiene capacidad para 63.000 espectadores.

La ciudadanía rinde homenaje al activista Charlie Kirk. | Foto: AFP

Siga el minuto a minuto

Sábado, 20 de septiembre

10:00 p. m.

Hora de apertura de puertas

Se tiene previsto que las puertas del estadio se abran para los asistentes alrededor de las 8:00 a. m., hora local. El ingreso será por orden de llegada.

Charlie Kirk era bastante reconocido en Estados Unidos y tenía miles de seguidores por sus posturas conservadoras. | Foto: Getty Images

9:30 p. m.

Mensaje de Trump

“Vamos a ir a un servicio el domingo. Saldré con algunas de las personas en esta sala, solo para celebrar a Charlie y todo lo que ha hecho”, dijo el presidente.

9:00 p. m.

Seguridad del evento

“Se están llevando a cabo planes conjuntos de seguridad para el funeral y el acto conmemorativo de Charlie Kirk“, aseguró el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.