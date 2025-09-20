Estados Unidos
En vivo | Funeral de Charlie Kirk este domingo 21 de septiembre: siga en directo las honras fúnebres y últimas noticias
Tras once días del asesinato del activista, se llevan a cabo sus honras fúnebres.
El asesinato de Charlie Kirk, de 31 años y aliado del presidente Donald Trump, provocó una fuerte conmoción en Estados Unidos. Este domingo 21 de septiembre se llevarán a cabo las honras fúnebres.
La ceremonia se realizará a partir de las 11:00 de la mañana en el State Farm Stadium de Glendale, que es el estadio donde juegan los Arizona Cardinals de la NFL, que tiene capacidad para 63.000 espectadores.
Siga el minuto a minuto
Sábado, 20 de septiembre
Hora de apertura de puertas
Se tiene previsto que las puertas del estadio se abran para los asistentes alrededor de las 8:00 a. m., hora local. El ingreso será por orden de llegada.
Mensaje de Trump
“Vamos a ir a un servicio el domingo. Saldré con algunas de las personas en esta sala, solo para celebrar a Charlie y todo lo que ha hecho”, dijo el presidente.
Seguridad del evento
“Se están llevando a cabo planes conjuntos de seguridad para el funeral y el acto conmemorativo de Charlie Kirk“, aseguró el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.
