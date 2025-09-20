Suscribirse

Estados Unidos

En vivo | Funeral de Charlie Kirk este domingo 21 de septiembre: siga en directo las honras fúnebres y últimas noticias

Tras once días del asesinato del activista, se llevan a cabo sus honras fúnebres.

Redacción Semana
21 de septiembre de 2025, 2:52 a. m.
Personas se congregan en un monumento improvisado en honor al activista político y fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, frente a la sede de Turning Point USA en Phoenix, Arizona, el 14 de septiembre de 2025.
Personas se congregan en un monumento improvisado en honor al activista político y fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk. | Foto: AFP

Actualizaciones

El asesinato de Charlie Kirk, de 31 años y aliado del presidente Donald Trump, provocó una fuerte conmoción en Estados Unidos. Este domingo 21 de septiembre se llevarán a cabo las honras fúnebres.

Contexto: El emotivo video que publicó la Casa Blanca en homenaje a Charlie Kirk

La ceremonia se realizará a partir de las 11:00 de la mañana en el State Farm Stadium de Glendale, que es el estadio donde juegan los Arizona Cardinals de la NFL, que tiene capacidad para 63.000 espectadores.

La viuda del destacado activista de derecha Charlie Kirk se comprometió el 12 de septiembre a continuar la labor de su esposo, después de que las autoridades estadounidenses anunciaran la captura de su presunto asesino.
La ciudadanía rinde homenaje al activista Charlie Kirk. | Foto: AFP

Siga el minuto a minuto

Sábado, 20 de septiembre

Hora de apertura de puertas

Se tiene previsto que las puertas del estadio se abran para los asistentes alrededor de las 8:00 a. m., hora local. El ingreso será por orden de llegada.

x
Charlie Kirk era bastante reconocido en Estados Unidos y tenía miles de seguidores por sus posturas conservadoras. | Foto: Getty Images

Mensaje de Trump

“Vamos a ir a un servicio el domingo. Saldré con algunas de las personas en esta sala, solo para celebrar a Charlie y todo lo que ha hecho”, dijo el presidente.

Seguridad del evento

“Se están llevando a cabo planes conjuntos de seguridad para el funeral y el acto conmemorativo de Charlie Kirk“, aseguró el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

En desarrollo...

Noticias relacionadas

Charlie KirkDonald TrumpEstados UnidosFuneral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.