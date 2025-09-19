Suscribirse

El emotivo video que publicó la Casa Blanca en homenaje a Charlie Kirk

El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer un video que incluye palabras de Erika Kirk, tras la trágica muerte de su esposo: “No tienes idea del fuego que has encendido”

Redacción Mundo
19 de septiembre de 2025, 10:27 p. m.
Erika Kirk, , comparte un emotivo mensaje tras la trágica muerte de su esposo
Erika Kirk comparte un emotivo mensaje tras la trágica muerte de su esposo. | Foto: Captura de pantalla X @WhiteHouse

El Gobierno de Estados Unidos ha dado a conocer un emotivo video que incluye las palabras de Erika Kirk, viuda del fallecido activista, quien expresa su dolor tras la trágica pérdida de su esposo.

El video fue difundido por el Departamento de defensa, y ha captado la atención nacional no solo por el profundo sentimiento que refleja, sino también por las implicaciones que podría tener en la investigación que aún está en curso sobre las circunstancias que rodearon el asesinato del líder.

Erika Frantzve esposa de Charlie Kirk, asesinado en Estados Unidos
Erika Frantzve esposa de Charlie Kirk, asesinado en Estados Unidos. | Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

¿Cómo es el video en homenaje a Kirk?

Mientras el video muestra escenas de homenajes y vigilias celebradas en memoria de Kirk en todo Estados Unidos, se escucha decir a Erika Kirk: “Charlie siempre decía que, cuando ya no estuviera, quería ser recordado por su valentía y su fe. Ahora y por toda la eternidad, estará al lado de su Salvador, luciendo la gloriosa corona de un mártir”.

Y continúa refiriéndose a los responsables del asesinato de su esposo y a lo que desataron en el país y en el mundo con sus acciones.

Contexto: Senado de EE. UU. aprueba el “Día Nacional del Recuerdo” por la muerte de Charlie Kirk

“Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y del amor misericordioso de Dios. Todos deberían saber esto: si antes creían que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que acaban de desatar en todo el país, en este mundo. No tienen ni idea”.

Televisión rusa desata polémica al vincular a Trump con el asesinato de Charlie Kirk
El gobierno de Donald Trump rinde un homenaje a uno de sus jóvenes líderes asesinado. | Foto: Composición Semana /Getty

Las imágenes que conmoverán al mundo

En medio del dolor por el que está pasando Erika Kirk, ella ha prometido que el movimiento que construyó su esposo no morirá, y así lo reafirma en el video en mención.

En un momento, se muestra cómo el ataúd de Kirk es retirado del Air Force Two después de su llegada a Arizona tras su asesinato el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah.

Contexto: Tribunal toma drástica decisión contra presunto asesino de Charlie Kirk

En otra parte, se ve a Kirk caminando junto al presidente Donald Trump. El video finaliza con: “Quiero que recuerden que no nos ganamos esto, es la misericordia de Dios para con nuestro país”, se escucha decir a Kirk casi al final del video.

El clip termina mostrando una foto de Kirk con uno de sus hijos y él besando a su esposa, Erika.

El mensaje de Erika Kirk, cargado de emoción y agradecimiento, ha tocado el corazón de muchos, pero también ha generado un espacio de reflexión sobre la necesidad de transparencia y justicia en la investigación que aún sigue su curso.

