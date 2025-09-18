Senado de EE. UU. aprueba el “Día Nacional del Recuerdo” por la muerte de Charlie Kirk

El senado de Estados Unidos aprobó este jueves, 18 de septiembre, por unanimidad, que se celebre el “Día Nacional del Recuerdo de Charlie Kirk” el próximo 14 de octubre, que coincide con el cumpleaños del difunto activista político de extrema derecha, que fue asesinado la semana pasada en medio de un evento universitario en el estado de Utah.

La iniciativa fue propuesta por los senadores republicanos por Florida, Rick Scott y Jimmy Patronis, ante el Senado estadounidense. El objetivo, de acuerdo con los funcionarios, es rendir homenaje y honra al legado de Kirk, quien fue una figura muy influyente de la política conservadora en el país norteamericano.

Al presentar el proyecto, el representante Scott destacó el papel de Kirk al fundar su organización Turning Point USA, que se encargaba de enviar delegados a varias universidades alrededor de la nación para entablar debates con los jóvenes, sobre temas económicos, migratorios, de raza y políticos, defendiendo ideales de extrema derecha.

El senador republicano Rick Scott. | Foto: Getty Images

Este grupo, además, fue clave en la victoria de Donald Trump en la jornada electoral del 2024, pues se dedicó a convencer a republicanos, que rara vez votan, a acudir a las urnas para nombrar al magnate como jefe de Estado.

“Charlie fue un líder magnético, un padre y esposo cariñoso, y un amigo e inspiración para muchos. Su pérdida es devastadora, y siempre atesoraré la amistad que tuve con él”, declaró Scott en un comunicado al respecto.

El senador republicano Jimmy Patronis. | Foto: Getty Images

“Charlie amaba a nuestra nación y sus principios fundacionales, y creía profundamente en su fe, en su familia y en la belleza de las ideas y el diálogo”, complementó.

El pasado miércoles, 10 de septiembre, un tirador disparó al cuello del activista cuando este dirigía un debate en la Universidad del Valle de Utah. Tras la tragedia, varios políticos y líderes mundiales condenaron la violencia, incluso en Estados Unidos, Trump y el vicepresidente J. D. Vance señalaron que el crimen fue impulsado por la izquierda.

Charlie Kirk fue asesinado a sus 31 años. | Foto: LightRocket via Getty Images

“Charlie trabajó para hacer de nuestra nación un lugar mejor durante sus 31 años antes de morir en un acto de violencia política, y dejará un legado perdurable en nuestra nación”, continuó Scott en su informe. “Sabemos lo que Charlie querría que hiciéramos: que nos mantuviéramos firmes en las ideas en las que creemos, que dialogáramos, que siguiéramos adelante con esperanza, fuerza y ​​valentía, y que buscáramos la guía de Dios”.