Por burlarse de la muerte de Charlie Kirk funcionarios serán sometidos a esta iniciativa

El Departamento de Defensa suspendió a decenas de funcionarios por celebrar en redes sociales el asesinato de Charlie Kirk.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 1:20 a. m.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth aprobó la suspensión a algunos funcionarios. | Foto: Pool

Este miércoles 17 de septiembre se dio a conocer que decenas de colaboradores de la Unidad de Defensa fueron suspendidos temporalmente de sus puestos de trabajo y, de igual forma, el Departamento de Defensa de Estados Unidos está estudiando la posibilidad de eliminar algunos cargos.

Esto se debe a las recientes demandas del secretario Pete Hegseth, que estipulan que se deben tomar medidas respecto a los diferentes comentarios en redes sociales que presuntamente celebraban el asesinato de Charlie Kirk.

Actualmente, instituciones como el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines estudian la posibilidad de eliminar dichos puestos oficiales. Asimismo, son las entidades que analizan las respectivas suspensiones de los diferentes funcionarios.

Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth
Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ratificó la decisión. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Estas suspensiones, pese a ser breves en tiempo, no serán pagas, por lo que algunos trabajadores verán afectados sus sueldos.

El Departamento de Defensa aclaró que posiblemente algunos de los funcionarios suspendidos deberán afrontar diferentes tipos de sanciones, bien sean judiciales o económicas.

Dependiendo del tipo de sanción, la suspensión temporal podría prolongarse, pues todo dependerá de la rapidez con la que se dé solución al conflicto.

Contexto: Teorías de conspiración en redes sociales se multiplican tras asesinato de Charlie Kirk y ponen en duda versión oficial

La Unidad de Defensa aclaró que todos los funcionarios son libres de expresar sus pensamientos y opiniones en las redes sociales, pero se trata de algo diferente cuando están portando el uniforme de alguna de las instituciones de la Fuerza Armada estadounidense.

Existen ciertos lineamientos que todos los ciudadanos, sean militares o no, deben seguir: un comportamiento ausente de comentarios que fomenten el acoso escolar, el odio, el terrorismo, la discriminación, la xenofobia o el racismo.

Pete Hegseth, elegido por el presidente electo Donald Trump para ser secretario de Defensa, levanta el pulgar al finalizar su audiencia de confirmación ante el Comité de Servicios Armados del Senado, en el Capitolio de Washington, el martes 14 de enero de 2025. (Foto AP /Ben Curtis)
Pete Hegseth, también es el Secretario de Guerra de EE. UU., ha participado activamente en los despliegues en la frontera venezolana. | Foto: AP

De igual forma, se recordó la política instaurada por el expresidente Joe Biden, quien en sus últimos días de mandato recomendó abstenerse de participar en actividades políticas extremistas, esto a raíz de los disturbios presentados en la capital, Washington, el pasado lunes 6 de enero.

“Los comandantes en todos los niveles no tolerarán la conducta en las redes sociales que violen la ley o no cumplan con nuestros títulos centrales”, compartió el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, en un nuevo memorando dirigido al personal.

Contexto: Congresista de EE. UU. propone pelotón de fusilamiento público para Tyler Robinson, asesino de Charlie Kirk: “que lo vea todo el mundo”

Esta iniciativa de suspender a los funcionarios que se burlaran del crimen en el que el activista político conservador Charlie Kirk perdió la vida surgió instantes antes del hecho, cuando los miembros del equipo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sugirieron la idea.

