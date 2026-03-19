Funcionarios estadounidenses detectaron drones no identificados sobre la base militar de Washington donde residen el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, según informaron tres personas familiarizadas con la situación al Washington Post.

Dos de las fuentes indicaron que aún no se ha determinado su procedencia.

De acuerdo con un alto representante gubernamental que se expresó de manera anónima debido a la sensibilidad de los temas de seguridad, las Fuerzas Militares intensificaron la vigilancia ante eventuales riesgos, en el contexto del alto estado de alerta provocado por los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, y el Secretario de Estado, Marco Rubio, se mueven entre sesiones informativas a puerta cerrada con miembros del Congreso. Foto: AFP

El funcionario señaló que, en el transcurso de los últimos diez días, se han identificado múltiples drones sobrevolando Fort Lesley J. McNair en una misma noche, situación que llevó a reforzar los protocolos de protección y a convocar una reunión en la Casa Blanca con el fin de evaluar posibles estrategias de respuesta.

Los avistamientos de drones en Washington coinciden con la emisión por parte de Estados Unidos de una alerta de seguridad global para las misiones diplomáticas en el extranjero y el cierre de varias bases nacionales debido a amenazas.

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Esta semana, la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst en Nueva Jersey y la Base de la Fuerza Aérea MacDill en Florida elevaron su nivel de protección a Charlie, una designación que indica que el comandante dispone de información de inteligencia que señala la posibilidad de un ataque o peligro, según el Post.

De acuerdo con dos fuentes del Post, la presencia de drones sobre Fort McNair llevó a las autoridades a contemplar la reubicación de Rubio y Hegseth.

Los drones fueron avistados en una base aérea Foto: AP

Un alto funcionario del gobierno aseguró que los secretarios permanecen en el mismo lugar. Asimismo, en octubre, diversos medios divulgaron de manera pública la ubicación de sus residencias dentro de la base.

Por otro lado los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron con atacar a empresas estadounidenses en Oriente Medio y llamaron a los empleados a evacuar las instalaciones.

“Se ruega a los empleados de las empresas estadounidenses (...) que abandonen estas zonas inmediatamente. Estas áreas pronto serán atacadas por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución islámica”, afirman en su sitio web oficial Sepah News.

Dos miembros armados de las fuerzas especiales de la policía iraní. Foto: NurPhoto via Getty Images

No especifican las compañías que tomarán como blanco pero la semana pasada la agencia de noticias Tasnim publicó en Telegram una lista de posibles objetivos que incluía las oficinas de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft y Nvidia en países del Golfo.