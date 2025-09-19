Suscribirse

Se viraliza en redes sociales emotivo video de un programa en vivo de Charlie Kirk con su esposa, Erika: “Te amo muchísimo”

Erika Kirk se ha convertido en una figura importante para mantener viva la memoria de su esposo.

19 de septiembre de 2025, 10:11 p. m.
La plataforma de Charlie Kirk era seguida por miles de personas, incluso alrededor del mundo. | Foto: Red Social X @Jackunheard

Estados Unidos sigue en conmoción por el asesinato del popular activista conservador Charlie Kirk. El fallecido ha tenido miles de voces de respaldo que han procurado honrar su memoria y legado político.

Una de las personas más afectadas por la partida de Kirk es su esposa, Erika, con quien tuvo dos hijos y ahora asume varios proyectos que tenía Charlie en vida.

Así bien, se publicó un video viral en redes sociales, en el cual la pareja emitió en vivo el programa The Charlie Kirk Show, que empezaron con emotivas palabras de amor, dando cuenta de la unión entre ambos.

Entre risas, iniciaron el show con frases como “mi esposa, la legendaria Erika”, “Te amo muchísimo” o “te amo, ¿le pedimos preguntas al público?”.

En una parte de la charla, empiezan a hablar sobre algunas posiciones políticas. Charlie afirmó: “Erika es más conservadora”.

En otro video, se ven riendo antes de iniciar otro episodio del show, evidenciando la conexión que tenían.

Erika asumió la dirección de Turning Point como directora ejecutiva, la organización conservadora fundada por Charlie, que tiene presencia en más de 850 campus universitarios de Estados Unidos.

La viuda compartía ampliamente los ideales de Kirk, con quien tenían una vida marcada por premisas influidas por una visión cristiana.

Además, solía acompañarlo a varios eventos. Desde el suceso, Erika se convirtió en una personalidad influyente en la sociedad conservadora de Estados Unidos.

x
La pareja frecuentaba eventos públicos siempre de la mano. | Foto: Getty Images

Oriunda de Arizona, mismo estado de nacimiento de Charlie, la mujer de negocios ha dedicado su vida a participar en obras benéficas y es agente de bienes raíces en Corcoran Group, con sede en la ciudad de Nueva York.

En 2006 fundó Everyday Heroes Like You, que tenía como misión “promocionar y destacar a los héroes cotidianos de nuestras comunidades que tienen el deseo filantrópico de marcar la diferencia en la vida de los demás”.

Erika estará presente en el funeral oficial de su esposo el próximo 21 de septiembre en Arizona, que contará con estrictas medidas de seguridad en medio del ambiente caldeado que se vive en Estados Unidos.

