Charlie Kirk: la desgarradora despedida de la esposa y la revelación de lo que respondió a su hija cuando le preguntó por él

Aún no hay fecha conocida para el funeral de Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en Estados Unidos, durante un discurso pronunciado en la Universidad de Utah Valley. El presidente Donald Trump aseguró que asistirá a la ceremonia de despedida, cuando y donde se realice.

Mientras tanto, la viuda de Kirk, Erika Franztzve hizo su primera declaración en público, tras el asesinato de su esposo, con un desgarrador mensaje. “Cada día me preguntaba ¿cómo puedo ser un mejor esposo, un mejor padre?“, expresó la adolorida mujer.

Frente a la relación de Kirk con Dios y sus creencias en un ser supremo, Erika manifestó que Charlie se maravillaba con frecuencia acerca del “diseño de Dios para la familia y el matrimonio”, lo que describía como algo increíble.

La viuda tocó también las fibras al revelar que su pequeña hija preguntó por su padre, “¿dónde está papá?". Y ella le respondió: “Cariño, papá te quiere mucho. Está viajando por trabajo con Jesús para poder pagarte los arándanos”.

La pareja frecuentaba eventos públicos siempre de la mano | Foto: Getty Images

En una emotiva intervención en público la viuda de Kirk habló de las razones por las cuales su esposo se dirigía a los jóvenes con un mensaje de defensa de instituciones como el matrimonio. “Quería que la gente trajera el cielo a la tierra a través del amor y la alegría que viene de crear y mantener una familia”, aseguró.

Según las expresiones de Erika, Kirk era un hombre bueno: “el mejor padre, el mejor esposo. Y todos los días se aseguraba de que lo supiéramos”, manifestó.

Seguirán el legado

Aunque aún sin mayores detalles de cómo sería y quién se encargará de tomar las banderas de Kirk, su esposa aseguró que engrandecerán aún más el movimiento que lideraba. Fue así como le habló directo a sus seguidores, al señala que “si creías que la misión de mi esposo era fuerte antes, no tienes idea. No imaginas lo que acaban de provocar en todo el país”, afirmó.

Las exequias de Kirk se están dando al más alto reconocimiento civil en Estados Unidos | Foto: Red social X

Así van las investigaciones sobre el asesinato

Hasta el momento, ya las autoridades han adelantado avances en las investigaciones alrededor del asesinato de Kirk. El asesino se habría entregado a la policía, según declaraciones del gobernador de Utah, Spencer Cox.

El sospechoso sería Tyler Robinson, de 22 años, originario de este mismo estado, quien apareció en las imágenes de cámaras de seguridad que están siendo revisadas con minuciosidad.

Entre tanto, Erika Krik se refirió a los asesinos como “malvados. No tienen idea de lo que han hecho”, dijo al referirse a su esposo, quien era un activista proarmas, cristiano y antiinmigrante.