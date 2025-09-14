Charlie Kirk será recordado a lo grande: lo que debe saber sobre el emotivo memorial en Arizona

El movimiento conservador en Estados Unidos prepara un homenaje masivo a Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, quien falleció víctima de un atentado que ha conmocionado al país.

El servicio conmemorativo ha sido llamado Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk (Construyendo un legado: Recordando a Charlie Kirk) y se llevará a cabo el 21 de septiembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, con capacidad para recibir a más de 60.000 personas.

“Este evento es más que un homenaje: es un llamado a continuar su misión en Turning Point USA y a garantizar que su extraordinario legado siga transformando para siempre a Estados Unidos y, de hecho, al mundo”, dijo Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, en un comunicado el sábado.

La entrada será gratuita, pero requiere de un previo registro en línea, y el acceso será por orden de llegada.

Las puertas se abrirán a partir de las 8:00 a. m. y el programa oficial comenzará a las 11:00 a. m., en un evento que reunirá a seguidores, líderes políticos y figuras públicas para rendir tributo a su legado.

¿Quiénes asistirán al homenaje a Charlie Kirk?

Se espera que al servicio lleguen no solo los familiares y amigos del activista, sino que va a atraer a miles de personas y personalidades políticas destacadas.

Entre los asistentes confirmados se encuentra el presidente Donald Trump, quien pronunciará un discurso en honor al activista fallecido.

Así lo afirmó Turning Point Action en un comunicado publicado el sábado, en el que indicó que el evento reunirá a estudiantes, simpatizantes y líderes nacionales de todo el país, incluido el invitado especial y amigo de Charlie, el presidente Trump.

Incluso, el mismo Trump afirmó: “Me han pedido que vaya y creo que tengo la obligación de hacerlo”.

El Memorial de Charlie no solo será una oportunidad para despedir a uno de los líderes más influyentes del conservadurismo moderno, sino también para reafirmar la fuerza de la comunidad que ayudó a construir.

Turning Point USA, espera que el evento sirva de inspiración para las nuevas generaciones de activistas.

Con la presencia de figuras nacionales y miles de asistentes, el homenaje promete convertirse en un momento clave en la historia reciente de la política estadounidense.

Quienes deseen asistir pueden registrarse de forma gratuita en el sitio oficial de Turning Point USA, y aquellos que no puedan desplazarse hasta el punto de encuentro, podrán seguir la transmisión en línea.