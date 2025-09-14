Suscribirse

Charlie Kirk será recordado a lo grande: lo que debe saber sobre el emotivo memorial en Arizona

Glendale, Arizona, será el escenario de la despedida, que contará con la presencia de importantes líderes políticos y con transmisión abierta para el público.

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

14 de septiembre de 2025, 1:59 p. m.
Un adiós histórico: todo sobre el emotivo memorial de Charlie Kirk en Arizona
Un adiós histórico: todo sobre el emotivo memorial de Charlie Kirk en Arizona. | Foto: Composición Semana/ Fotos AP

El movimiento conservador en Estados Unidos prepara un homenaje masivo a Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, quien falleció víctima de un atentado que ha conmocionado al país.

El servicio conmemorativo ha sido llamado Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk (Construyendo un legado: Recordando a Charlie Kirk) y se llevará a cabo el 21 de septiembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, con capacidad para recibir a más de 60.000 personas.

“Este evento es más que un homenaje: es un llamado a continuar su misión en Turning Point USA y a garantizar que su extraordinario legado siga transformando para siempre a Estados Unidos y, de hecho, al mundo”, dijo Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, en un comunicado el sábado.

La entrada será gratuita, pero requiere de un previo registro en línea, y el acceso será por orden de llegada.

Las puertas se abrirán a partir de las 8:00 a. m. y el programa oficial comenzará a las 11:00 a. m., en un evento que reunirá a seguidores, líderes políticos y figuras públicas para rendir tributo a su legado.

Contexto: Charlie Kirk: la desgarradora despedida de la esposa y la revelación de lo que respondió a su hija cuando le preguntó por él

¿Quiénes asistirán al homenaje a Charlie Kirk?

Se espera que al servicio lleguen no solo los familiares y amigos del activista, sino que va a atraer a miles de personas y personalidades políticas destacadas.

Entre los asistentes confirmados se encuentra el presidente Donald Trump, quien pronunciará un discurso en honor al activista fallecido.

Así lo afirmó Turning Point Action en un comunicado publicado el sábado, en el que indicó que el evento reunirá a estudiantes, simpatizantes y líderes nacionales de todo el país, incluido el invitado especial y amigo de Charlie, el presidente Trump.

Incluso, el mismo Trump afirmó: “Me han pedido que vaya y creo que tengo la obligación de hacerlo”.

El Memorial de Charlie no solo será una oportunidad para despedir a uno de los líderes más influyentes del conservadurismo moderno, sino también para reafirmar la fuerza de la comunidad que ayudó a construir.

Turning Point USA, espera que el evento sirva de inspiración para las nuevas generaciones de activistas.

Con la presencia de figuras nacionales y miles de asistentes, el homenaje promete convertirse en un momento clave en la historia reciente de la política estadounidense.

Quienes deseen asistir pueden registrarse de forma gratuita en el sitio oficial de Turning Point USA, y aquellos que no puedan desplazarse hasta el punto de encuentro, podrán seguir la transmisión en línea.

Contexto: ¿Por qué mataron a Charlie Kirk? Las claves del asesinato del polémico activista político que sacude Estados Unidos

La muerte de Charlie Kirk ha generado diferentes reacciones entre la población estadounidense. Mientras unos han hecho vigilia y le han dado el último adiós al activista de 31 años, hay quienes han manifestado su aprobación ante este asesinato, causando caos en algunos puntos de la ciudad.

