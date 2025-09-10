Suscribirse

Estados Unidos

Asesinato de Charlie Kirk: el secretario de Estado, Marco Rubio, reaccionó al asesinato del activista

El activista pro-Trump estaba debatiendo con los estudiantes de Utah cuando recibió un disparo.

Paula Malala París Núñez

10 de septiembre de 2025, 10:07 p. m.
WASHINGTON, DC - MAY 28: Turning Point USA co-founder Charlie Kirk stands in the back of the room as U.S. President Donald Trump speaks during a swearing in ceremony for interim U.S. Attorney for Washington, D.C. Jeanine Pirro in the Oval Office of the White House on May 28, 2025 in Washington, DC. Trump has announced Pirro, a former Fox News personality, judge, prosecutor, and politician, after losing support in the Senate for his first choice, Ed Martin, over his views on the January 6, 2021 attack on the U.S. Capitol. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Charlie Kirk falleció este 10 de septiembre. | Foto: Getty Images

Este miércoles, 10 de septiembre, el activista político y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, sufrió un atentado en Utah, en el cual perdió la vida esta tarde, de acuerdo con las afirmaciones de presidencia.

Ante la tragedia, varios políticos y funcionarios del gobierno han condenado la violencia que puso fin a la vida del líder de derecha, de 31 años. El secretario de Estado, Marco Rubio, se manifestó tras la triste noticia de la muerte del joven.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visita Ecuador este jueves, 4 de septiembre. (Photo by Jacquelyn MARTIN / POOL / AFP)
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. | Foto: AFP
Contexto: 🔴 EN VIVO | Murió Charlie Kirk, activista de derecha y aliado de Donald Trump, en un atentado en Utah

“Desconsolado e indignado por el asesinato de Charlie Kirk“, escribió el alto funcionario en su perfil de X.

“Fue un esposo y padre increíble y un gran estadounidense. Que descanse en paz eterna con nuestro Señor”, agregó.

Kirk se encontraba en la Universidad del Valle de Utah este miércoles como parte de una gira que suele hacer en las instituciones educativas del país para abrir debates sobre política, donde compartía sus ideologías sobre raza, economía e inmigración, en su mayoría polémicas.

Contexto: Publican imágenes del momento en el que disparan contra el famoso activista Charlie Kirk en Utah

En 2012, a sus 18 años, Kirk fundó Turning Point USA, que fue clave para convencer a jóvenes republicanos que votaran por Trump en la jornada electoral de 2024. Este grupo político envía representantes a universidades para discutir temas de derecha con los estudiantes estadounidenses.

CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE - MAY 19: Charlie Kirk debates with students at The Cambridge Union on May 19, 2025 in Cambridge, Cambridgeshire. (Photo by Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union)
Charlie Kirk ganó fama por sus polémicos debates políticos. | Foto: Getty Images for The Cambridge U

Horas después de que se reportara el ataque en contra de Charlie Kirk, el presidente Trump anunció, en su perfil de Truth Social, que el conservador falleció.

Contexto: ¿Por qué atentaron contra Charlie Kirk? Estas eran sus banderas políticas

“El gran y legendario Charlie Kirk ha muerto”, lamentó el mandatario en su trino. “Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos, mejor que Charlie”.

“Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, agregó.

El vicepresidente, J. D. Vance, compartió la publicación del jefe de Estado y escribió: Concédele el descanso eterno, oh Señor".

CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE - MAY 19: Charlie Kirk debates with students at The Cambridge Union on May 19, 2025 in Cambridge, Cambridgeshire. (Photo by Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union)
Charlie Kirk, de 31 años. | Foto: Getty Images for The Cambridge U

Así mismo, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se guardó un minuto de silencio, como una manera de los legisladores —tanto republicanos como demócratas— para condenar los actos violentos en contra de líderes políticos.

“Esto es detestable”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, según las declaraciones recopiladas por el medio nacional ABC News. “La violencia política se ha vuelto demasiado común en la sociedad estadounidense, y esto no es propio de ellos”.

“Necesitamos que todas las figuras políticas, todos los que tienen una plataforma, lo digan alto y claro: podemos resolver los desacuerdos y las disputas de forma civilizada, y la violencia política debe erradicarse y detenerse”, agregó Johnson.

