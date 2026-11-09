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Embajada de Estados Unidos se manifiesta por amenazas contra medios de comunicación. “Merecen vivir sin miedo”

El gobierno estadounidense reafirmó su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión dentro del país.

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Redacción Mundo
9 de noviembre de 2026 a las 10:20 p. m.
Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Foto: León Darío Peláez

La Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó este lunes, 9 de noviembre, las amenazas de violencia contra medios de comunicación registradas durante el fin de semana y manifestó su respaldo a los periodistas y trabajadores de prensa afectados.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la representación diplomática calificó de inaceptables estas intimidaciones y reiteró el compromiso de Washington con la libertad de prensa y de expresión.

“Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones—”, señaló la Embajada.

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En el pronunciamiento, también advirtió sobre los efectos de la violencia ejercida por organizaciones criminales y terroristas.

“Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción”, agregó.

El mensaje concluyó con una expresión de solidaridad hacia los comunicadores y trabajadores de los medios que fueron objeto de las amenazas. La Embajada no identificó en la publicación a los responsables de las intimidaciones ni precisó cuáles fueron los medios afectados.