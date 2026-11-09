Embajada de Estados Unidos se manifiesta por amenazas contra medios de comunicación. “Merecen vivir sin miedo”

La Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó este lunes, 9 de noviembre, las amenazas de violencia contra medios de comunicación registradas durante el fin de semana y manifestó su respaldo a los periodistas y trabajadores de prensa afectados.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la representación diplomática calificó de inaceptables estas intimidaciones y reiteró el compromiso de Washington con la libertad de prensa y de expresión.
“Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones—”, señaló la Embajada.
La Embajada de EE. UU. rechaza categóricamente las amenazas de violencia contra medios de comunicación ocurridas el pasado fin de semana, y expresa su solidaridad con los periodistas y trabajadores de los medios afectados.⁰ ⁰Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de…— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) November 10, 2026
En el pronunciamiento, también advirtió sobre los efectos de la violencia ejercida por organizaciones criminales y terroristas.
“Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción”, agregó.
El mensaje concluyó con una expresión de solidaridad hacia los comunicadores y trabajadores de los medios que fueron objeto de las amenazas. La Embajada no identificó en la publicación a los responsables de las intimidaciones ni precisó cuáles fueron los medios afectados.