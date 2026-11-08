Estados Unidos emitió alerta por ciberataques activos contra sistemas de refrigeración en todo el mundo

En los últimos días, varios países han sido blanco de ciberataques que han puesto en evidencia los riesgos que enfrenta la infraestructura esencial. Estos incidentes también han reabierto el debate sobre qué tan preparada está la humanidad para responder a una ofensiva informática a gran escala que pueda comprometer servicios indispensables para la población.

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Los ataques contra sistemas de refrigeración industrial, bancos de sangre y entidades financieras han encendido las alarmas de las autoridades. Ante este panorama, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) y el FBI de Estados Unidos hicieron un llamado a las organizaciones para reforzar sus medidas de protección y prevenir nuevas amenazas.

En un documento publicado el pasado 5 de noviembre, varias agencias estadounidenses advirtieron sobre actividades cibernéticas maliciosas dirigidas a los sistemas de refrigeración industrial y las cadenas de frío en diferentes partes del mundo.

Según la alerta, los atacantes aprovechan vulnerabilidades, contraseñas débiles y otras fallas de seguridad para acceder a los controles de temperatura y modificar sus configuraciones de forma remota.

Estas acciones pueden provocar ciclos continuos de calentamiento y descongelación, comprometer la conservación de alimentos y medicamentos, generar pérdidas de inventario y ocasionar daños en los equipos. En los escenarios más graves, también existe el riesgo de incendios y afectaciones a la salud de los consumidores.

Imagen de referencia sobre ataque cibernético. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Estos ciberdelincuentes pueden explotar vulnerabilidades o debilidades en controladores sin parchear o con acceso a internet para modificar remotamente la configuración y forzar ciclos continuos de calentamiento y descongelación”, afirman.

Frente a esta situación, las autoridades recomendaron a las empresas evitar que los sistemas de control estén conectados directamente a internet, separar los dispositivos industriales de las redes corporativas y sustituir las contraseñas predeterminadas por claves seguras. Asimismo, insistieron en la necesidad de mantener los equipos actualizados y reemplazar aquellos que ya no cuentan con soporte del fabricante.

Otras medidas incluyen restringir el acceso remoto a los dispositivos autorizados, limitar las conexiones a direcciones IP confiables y conservar copias de seguridad desconectadas de la red. También aconsejan revisar periódicamente los registros de actividad y configurar alertas que permitan identificar comportamientos inusuales antes de que se conviertan en un problema mayor.

Imagen de referencia sobre ciberataque. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los expertos advirtieron, además, que los ciberdelincuentes pueden bloquear la visualización de los registros de temperatura, lo que dificulta que los operadores identifiquen a tiempo cualquier alteración y reaccionen para evitar consecuencias.

Por su parte, la Comisión Europea también manifestó su preocupación por los recientes ataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados en varios países de la Unión Europea.

La entidad señaló que estos episodios no son hechos aislados y advirtió que las amenazas informáticas pueden tener consecuencias que van más allá del entorno digital, al afectar servicios esenciales y alterar la vida cotidiana de los ciudadanos.