“Estuve medicada en psiquiatría”: famosa comediante confesó secuelas como ataques de pánico, tras participar en ‘MasterChef’

La comediante Liss Pereira habló sin rodeos sobre las consecuencias que tuvo para ella participar en MasterChef Celebrity Colombia en 2021. Estuvo como invitada en el pódcast Pa’picar, y en la charla recordó que el concurso representó una experiencia de contrastes, pues disfrutó los retos de cocina, pero el ambiente entre algunos participantes terminó afectándola.

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La humorista, que llegó a la final junto a Carla Giraldo, Frank Martínez y Viña Machado, explicó que sintió pasión por la cocina y por preparar los diferentes platillos a contrarreloj, lo cual le parecía emocionante.

“Que tú te lo grabas a nivel culinario, para mí, que soy una persona apasionada por la cocina, fue maravillosa”, dijo inicialmente al recordar esta etapa".

Sin embargo, aseguró que la convivencia no fue para nada agradable. En sus palabras, después de la pandemia varios concursantes llegaron desgastados y, además, sintió que recibió comentarios y comportamientos hostiles por parte de algunas compañeras.

Describió lo ocurrido como “un comportamiento femenino muy tóxico” que, afirmó, estaba dirigido especialmente hacia ella.

Liss también puso en duda la manera en que se manejaron esas situaciones durante las grabaciones.

En su manera de ver las cosas, el equipo de producción no tomó medidas para frenar esas tensiones. “No hubo una intervención de producción como por decir: ‘Ey, regulemos esto’”, afirmó, y agregó que hubo una “sobreexplotación” de la forma en la que se llevaba el programa.

Lo que más la sorprendió fue cuando descubrió al ver el programa al aire, situaciones que no había notado mientras participaba.

Carla Giraldo y Liss Pereira tuvieron fuertes cruces en MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @carlagiraldo - @lisspereira / Montaje SEMANA

Contó que algunas personas le escondían objetos, le tumban sus cosas o incluso le echaban sal a la sopa. De manera diferente, recordó que en camerinos el trato podría parecer cordial, incluso le ofrecían café.

La temporada en la que participó Liss provocó reacciones del público que no esperaba. Ella dijo que muchos espectadores la encasillaron en el papel de víctima y comparó esa percepción con personajes de la novela Marimar.

Liss Pereira Foto: Instagram Liss Pereira

“La gente me empezó a tratar como si yo fuera Marimar”, recordó. Para ella, fue extraño verse de esta forma, pues considera que ella no es así en la vida real.

La comediante mencionó que el impacto siguió después de terminar el reality. “Yo tenía ataques de pánico cuatro veces al día tras MasterChef. Yo estuve medicada en psiquiatría por MasterChef”, confesó.

Esta situación la llevó a buscar ayuda profesional y comenzar terapia para entender lo que le había ocurrido y recuperar su tranquilidad.

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A pesar de lo que vivió, Liss Pereira decidió no convertir esa etapa en material para sus rutinas ni utilizarla para ganar atención en redes sociales. “Ni siquiera hice un stand-up alusivo a eso”, dijo.

Por último, señaló que prefirió concentrarse en su trabajo y en sanar, porque no quería asumir públicamente el papel de víctima. “Si algo no me ha gustado en mi vida es ser víctima de nadie”, concluyó.