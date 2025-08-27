Suscribirse

Liss Pereira preocupó por su estado de salud, tras sorprendente fotografía. ¿Qué le pasó?

La comediante y exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ realizó una publicación que preocupó a sus seguidores.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

28 de agosto de 2025, 2:48 a. m.
Liss Pereira preocupó a sus seguidores por su estado de salud.
Liss Pereira preocupó a sus seguidores por su estado de salud. | Foto: Captura de Instagram @lisspereira

Liseth Johanna Pereira Ordóñez, más conocida como Liss Pereira, es una actriz, comediante, locutora y exparticipante de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Colombia, que actualmente también se dedica a realizar shows en diferentes lugares del país y el mundo.

La cucuteña es muy activa en sus redes sociales, en su perfil de Instagram tiene más de un millón y medio de seguidores y comparte contenido de sus proyectos profesionales como lo fue el tour que realizó en 2024.

Sin embargo, el día de ayer, Liss hizo una publicación que preocupó a sus seguidores por su estado de la salud, pues en la foto se le ve con cables conectados a diferentes partes de la cara y en un ambiente que parece ser médico.

La comediante escribió una pequeña descripción explicando que era lo que estaba sucediendo y agregó una frase en tendencia para darle un toque jocoso: “Cuando pides reconectar contigo misma, pero el genio malinterpretó tu deseo. (Tranquilos solo es un examen, pero este look ameritaba foto)”.

Liss Pereira subió una publicación y preocupó a sus seguidores.
Liss Pereira subió una publicación y preocupó a sus seguidores. | Foto: Captura de Instagram @lisspereira

La fotografía ya tiene más de 19 mil me gusta y 400 comentarios, donde los usuarios e internautas aprovecharon para demostrarle su apoyo y contar sus propias experiencias, pues entendieron de que trataba el estudio.

“Espero que te salga bien el examen”; “Bienvenida al club de los estudios del sueño”; “Eso es más maluco. Yo casi no pude dormir”; “Me gusta que a todo le sacas humor. Bendiciones, que te salga todo bien”; “Espero salga bien la prueba”, entre muchos más.

Liss no se ha pronunciado más al respecto, dejando con la incertidumbre de cómo salieron los resultados. Pero, según lo que mencionaron en los mensajes, se trataría de una polisomnografía, una prueba que diagnostica problemas con el sueño como insomnio, epilepsia y apnea.

¿Quién es el esposo de Liss Pereira?

Ricardo Quevedo es actor de cine colombiano que ha participado en reconocidas producciones como ¿Usted no sabe quién soy yo?, El que se enamora pierde, La culpa es de Llorente, entre otras, y también es comediante, apodado como Cejas Pobladas.

La pareja se comprometió el pasado 28 de abril y compartieron la noticia a través de sus redes sociales con una ráfaga de fotos, en las que se observa el vestido largo blanco de Liss y el traje color vino tinto que vistió Ricardo.

El comediante escribió un emotivo mensaje en el que sus sentimientos y dejó en evidencia cuántos años pasaron y por lo que vivieron antes de tomar esta decisión.

“Y sí, nos casamos. Después de 9 años de irnos y volver. De perdernos y encontrarnos. De mil cosas bonitas y de aprender. Transformándonos, conociendo nuestra mejor y peor versión. Y aun así, amándonos. Porque para que el amor perdure solo se necesitan dos personas igual de tercas. Porque de eso se trata, de construir juntos. No es perfecto, pero es nuestro”, expresó Quevedo.

