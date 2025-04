Carla Giraldo destapó qué detonó sus fuertes cruces con Liss Pereira: “¿Ese es el ejemplo para tu hijo?"

Carla Giraldo cautivó en la televisión colombiana, desde muy joven, con su belleza, talento y preparación. Tras rodearse de reconocimiento por su trabajo en distintos proyectos, la celebridad se enfrentó a críticas y señalamientos por lo ocurrido en MasterChef Celebrity 2021.

La actriz se ubicó como la ganadora de dicha temporada, brillando con sabores, recetas y técnicas que los jurados elogiaron, pues demostraban conocimientos de alta cocina. A pesar de su buen desempeño, muchos la recuerdan por la actitud competitiva y fuerte que plasmó en el juego, especialmente con Liss Pereira.

Por tal motivo, algunos curiosos revivieron dicho enfrentamiento y conocieron qué había detrás de esta ‘guerra’ que se formó en el reality de RCN. Carla Giraldo, en diálogo con La sala de Laura Acuña, relató cómo sucedió todo, aclarando cuál fue el detonante de esta rivalidad.

De acuerdo con lo que mencionó la presentadora de La casa de los famosos Colombia, siempre vio a la comediante como una competencia directa, ya que era la mejor de todos sus compañeros. Aunque trató de hacerle el camino difícil con retos o pruebas complejas, siempre logró salir adelante y resolver.

“Nunca entendí que pasaba, luego vi el programa y dije: ‘Uhm, con razón no me querías tanto’. Para mí era un juego, era una competencia...ella era la mejor cocinera, debía sacarla. Iba detrás de su cabeza, a ver cómo podía embarrarla para que se fuera. Hace platos espectaculares, se convirtió en la protagonista y yo en la antagonista”, comentó.

Cuando se centró en qué ocurrió para que ya tuvieran una pelea fuerte, Carla Giraldo indicó que fue por la trampa que estaban haciendo los amigos y aliados de Liss Pereira. Este gesto le molestó bastante, por lo que le lanzó un comentario muy pasado.

“Un día tuvimos una discusión, estábamos en el balcón, estaban haciendo trampa y esas cosas no me gustan, no me gusta la trampa. Fue cuando me volteo y le digo: ‘Ahí están sus amigos, haciendo trampa, ¿ese es el ejemplo para tu hijo? ¿La mentira?”, dijo.

Estas palabras fueron foco de reacciones, ya que la famosa no dudó en reflejar su incomodidad, diciendo a las cámaras: “Créanme que si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”.

Actualmente, la artista sabe que no fue su mejor versión, pues no debió decirle las cosas a su excompañera de tal manera. Aunque afirma que no se metió directamente con el hijo de la comediante, supo que no habría un perdón.

“La embarré, porque debí decirlo de otra manera. Yo no me metí con su hijo, sino con el ejemplo que se estaba dando. No hubo disculpas o perdón que valiera”, apuntó.

La presentadora fue una de las competidoras más comentadas de MasterChef Celebrity. | Foto: Instagram @carlagiraldo

Con respecto a sus compañeras Catalina Maya, Marbelle y Viña Machado, Giraldo aclaró que “no hablábamos del juego, hablábamos de chismes, de otras cosas, pero creo que nos percibieron como unas hienas, y eso se notó en cámara, estuvo divino igual...gané”.