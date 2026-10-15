Nicolás Maduro y Cilia Flores sorprenden en Estados Unidos: se declaran no culpables por conspiración para cometer torturas

Nicolás Maduro y Cilia Flores sorprendieron este jueves, 15 de octubre, en medio de la audiencia que se lleva a cabo en Estados Unidos por declararse no culpables del delito de conspiración para cometer torturas.

Nicolás Maduro vuelve a los estrados de la justicia de Estados Unidos: estas son las claves de su audiencia

Esta nueva acusación llega después de que ambos fueran señalados de supuestas torturas en contra de ciudadanos estadounidenses y otras personas que estuvieron bajo custodia de las autoridades en Venezuela.

De acuerdo con los detalles que se han conocido hasta el momento, el derrocado dictador afirmó en la diligencia que había leído los cargos y, por medio de un intérprete, comentó: “Es una suma de alegaciones ya presentadas anteriormente de falsas acusaciones”.

Fotos de Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York. Foto: @NicolasMaduro

En ese sentido, apuntó que rechazaba el respectivo documento en su totalidad, por lo que el juez Alvin Hellerstein, de la corte del Distrito Sur de Nueva York, interrumpió las palabras del venezolano y explicó que con lo que dijo estaba más que claro que se declaraba inocente.

En esa misma línea fue que se pronunció Cilia Flores. “Soy completamente inocente, no soy culpable”, respondió.

¿Quién es Álvaro Pulido? El colombiano acusado por Maduro y cercano a Álex Saab, extraditado a EE. UU.

En el pliego de cargos se asegura que el expresidente venezolano participaba activamente en esta estructura, llegando a sugerir técnicas específicas de tortura como la privación de sueño y mofándose de los relatos de los abusos cometidos contra los prisioneros.

El juez Alvin Hellerstein aceptó una petición que realizó la defensa de los acusados para que el inicio del juicio se postergue por dos semanas, es decir, hasta el 14 de junio de 2027, con el objetivo de que las partes cuenten con más tiempo para presentar las mociones previas.

Maduro y Flores deberán comparecer nuevamente el próximo 17 de diciembre, fecha en la que se discutirán las mociones de la defensa para descartar el caso, que pone en más aprietos al dictador en medio del proceso que se lleva en su contra en Estados Unidos.