¿Quién es Álvaro Pulido? El colombiano acusado por Maduro y cercano a Álex Saab, extraditado a EE. UU.

Álvaro Pulido, el empresario colombiano conocido por ser socio y amigo personal del también señalado por la justicia estadounidense Álex Saab, fue extraditado el domingo a una cárcel de La Florida, en Estados Unidos.

El traslado marca un hito en su expediente judicial, marcado por un cambio de identidad y dos investigaciones internacionales por lavado de activos y corrupción.

Fiscal general de EE. UU. habló tras la extradición de Álvaro Pulido, amigo y socio de Alex Saab

Álvaro Enrique Pulido Vargas (quien no tiene este nombre desde su nacimiento) es catalogado por la justicia norteamericana como la mano derecha del empresario Alex Saab en la estructuración de negocios multimillonarios con el régimen de Maduro en Venezuela.

Álvaro Pulido y Álex Saab. Foto: Policía Venezolana, Semana, Montaje Semana

Desde 2016, su nombre destacó al ser relacionado junto a Saab por tener un grupo empresarial con empresas fachada constituidas en Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, las cuales eran ampliamente beneficiadas por el régimen venezolano.

La justicia norteamericana señaló que en estas operaciones, las compañías de los colombianos lideraron uno de los entramados de corrupción más indignantes que consistió en aplicar sobrecostos sistemáticos a los productos alimenticios de la canasta familiar del pueblo venezolano, junto a una serie de sobornos que superaron los USD$350 millones.

Su nombre original es Germán Enrique Rubio Salas y su cambio de identificación fue atribuido a una estrategia deliberada para borrar su historial judicial en Colombia, vinculado con una red dedicada al tráfico de éxtasis y narcóticos hacia Europa y Estados Unidos.

El nombre de Pulido fue relacionado con uno de los casos más escandalosos y millonarios de la petrolera venezolana PDVSA. El propio Nicolás Maduro destapó este caso, revelando hechos de corrupción y una serie de eventos relacionados calificados como “asqueantes”.