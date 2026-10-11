El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, se refirió este domingo al traslado del empresario colombiano Álvaro Pulido, socio y amigo de Alex Saab, a territorio norteamericano, por parte de las fuerzas de tareas especiales.

Extraditan de Caracas a EE. UU. a Álvaro Pulido, amigo y socio de Alex Saab, recluido por caso PDVSA

Pulido fue señalado por las autoridades de Estados Unidos y Venezuela como una de las piezas clave y socio principal de Alex Saab dentro de las redes de corrupción, lavado de dinero y sobrecostos en contratos vinculados a PDVSA.

Blanche señaló que el empresario colombiano fue capturado por las fuerzas del orden del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, una red nacional unificada creada para eliminar a las organizaciones criminales.

El fiscal general destacó que el hombre, socio de Alex Saab, tendrá que enfrentar dos acusaciones en Estados Unidos, las cuales datan de 2019 y 2021, por presuntos esquemas de lavado de dinero venezolano y sobornos por miles de millones de dólares vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

El fiscal general Todd Blanche habla durante una conferencia de prensa sobre el Grupo de Trabajo contra el Fraude en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en el recinto de la Casa Blanca. Foto: AP Photo/Tom Brenner

“Sus presuntas acciones muestran un flagrante desprecio al pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda críticos para el enriquecimiento personal y explotar el sistema financiero estadounidense para hacerlo”, señaló Blanche en un mensaje en su cuenta de X.

El fiscal general de Estados Unidos aseguró que nada detendrá al Departamento de Justicia del país norteamericano para trabajar en conjunto con las fuerzas del orden especiales y los socios internacionales para perseguir a os criminales y llevarlos a la justicia.

La justicia de los Estados Unidos y fiscalías regionales han documentado el rol de Pulido en dos macroesquemas de corrupción transnacional que involucran la malversación de miles de millones de dólares del erario público venezolano.

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A partir de 2016, mediante empresas fachada constituidas en jurisdicciones de bajo control fiscal (como Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Turquía), el grupo empresarial liderado por Saab y Pulido obtuvo contratos exclusivos para la importación y distribución de alimentos de la canasta básica destinados a los sectores más vulnerables de Venezuela.

De acuerdo con la acusación estadounidense, las firmas ligadas a Pulido inflaron sistemáticamente los costos de los productos alimenticios, pagaron sobornos a funcionarios del gobierno venezolano con los que canalizaron más de USD$ 350 millones.

Por ello, la Corte del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Pulido Vargas en octubre de 2021 por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.

En abril de 2023, en el marco de la macrooperación anticorrupción denominada “Pdvsa-Cripto”, las autoridades venezolanas detuvieron a Pulido Vargas en Caracas.

La Fiscalía de Venezuela imputó a Pulido Vargas por presuntamente formar parte de una red criminal que comercializaba crudo de PDVSA a través de intermediarios privados sin registrar los pagos correspondientes en las arcas del Estado.