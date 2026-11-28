Argentina anunció que continuará su disputa jurídica con Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion cerca de las islas Malvinas, después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazara su pedido de medidas provisionales para detener el avance de la explotación.

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El proyecto Sea Lion, a cargo de la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, prevé explotar un yacimiento al norte del archipiélago.

El presidente argentino, Javier Milei, señaló en un comunicado tras el fallo que “esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar y no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia”.

Buenos Aires, que disputa con Londres la soberanía de este archipiélago en el Atlántico sur, inició en septiembre un procedimiento de arbitraje internacional para frenar el proyecto petrolero. Como la constitución de ese tribunal lleva tiempo, acudió al TIDM para solicitar las medidas provisionales.

El presidente de Argentina, Javier Milei, destacó que su gobierno “seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias". Foto: AP Photo/Francisco Seco

El tribunal, con sede en Hamburgo (Alemania), rechazó este sábado por 18 votos contra tres la solicitud de Buenos Aires al considerar que requeriría pronunciarse sobre la soberanía de las islas, una cuestión que excede su competencia.

En un comunicado publicado en X tras la decisión, Milei señaló que avanzará “sin demora en la constitución de dicho Tribunal” y destacó que su gobierno “seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir” la explotación petrolera en las islas.

Milei informó además que el viernes inició nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos vinculados, según el gobierno, con la explotación de recursos naturales en la zona.

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El gobierno argentino destacó que el tribunal reconoció la disputa de soberanía. “El Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha reconocido ante los ojos del mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido se empeña en negar. Esta decisión no legitima el saqueo de nuestros recursos ni pone fin a nuestro reclamo”, señaló en X el canciller Pablo Quirno.

Las islas están bajo control británico y su soberanía es reclamada por Argentina. Ambos países libraron en 1982 una guerra de 74 días que dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos.

Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre ambos países e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio.

*Con información de AFP