El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió un contundente mensaje a los líderes de las pandillas en Haití, en medio del despliegue militar que ordenó en las últimas semanas para rescatar a cuatro soldados salvadoreños secuestrados por los pandilleros.

Acusan a El Salvador de bombardear Haití y Nayib Bukele dio esta contundente respuesta

En un mensaje publicado en las redes sociales, el presidente salvadoreño llamó “cobardes” a los pandilleros y arremetió contra las acciones de los grupos ilegales hacia la ciudadanía.

“Parece que las pandillas en Haití son solo un montón de cobardes que solo pelean contra civiles inocentes, niños y ancianos. No quieren pelear contra los verdaderos guerreros. Solo se están escondiendo, esperando a que nos vayamos”, dijo Bukele.

Sanble gang yo ann Ayiti se jis yon bann kapon ki sèlman goumen ak sivil inosan, timoun ak granmoun aje. Yo pa vle goumen ak vrè gèrye. Yo jis ap kache, ap tann nou ale. Men yon pwopozisyon: lage zam nou, kite gang yo, kouri, remèt nou teknisyen nou yo vivan, epi n ap ale. Sinon, sa ki vini apre a p ap bèl. — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 29, 2026

“Pero aquí va una propuesta: suelten las armas, dejen ir a las pandillas, huyan, devuelvan a nuestros técnicos vivos y nos iremos. De lo contrario, lo que viene después no será bonito”, dijo el mandatario salvadoreño.

En Haití operan distintas fuerzas con niveles inciertos de coordinación, incluidas la Policía y el Ejército locales, la Task Force —mercenarios privados extranjeros— y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

El Salvador y Haití firmaron un acuerdo de cooperación cuyos alcances mantienen bajo reserva, pero que podría extender la presencia de los militares salvadoreños en el país más empobrecido de América Latina.

Bukele, quien afirmó que sus tropas les están dando una “lección” a las pandillas haitianas, dijo que retirará a los soldados cuando rescaten a los aerotécnicos de la GSF desaparecidos tras una emboscada el 18 de octubre.

Ejército de El Salvador. Foto: X/@nayibbukele

Las tropas salvadoreñas en Haití han destruido instalaciones de dos pandillas y mantienen una base operativa en un estadio de fútbol recuperado por la Policía local.

Cabe recordar que el pasado 20 de noviembre, tres militares del contingente de 2.000 efectivos desplegado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en Haití murieron mientras manipulaban explosivos, informó el viernes la Fuerza Armada de El Salvador.

Son las primeras muertes conocidas de integrantes de las tropas desembarcadas en la isla a finales de octubre para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados tras un ataque de pandilleros en Puerto Príncipe.