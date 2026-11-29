En Perú, exactamente en La Perla, Callao, un grupo de al menos siete personas armadas interceptó dos vehículos en un tramo de la Costa Verde, desatando una balacera contra una camioneta Jeep negra blindada que se dirigía al Aeropuerto Jorge Chávez.

Intento de robo en la vía Panamericana terminó en tragedia: conductor murió y dos mujeres resultaron heridas

Las personas afectadas fueron Mari Nataly Miranda Espinoza, de 35 años, y el ciudadano indio Vijay Pagrani Iza, de 29 años; los delincuentes se llevaron maletas y bultos que contenían lingotes de oro, y la Policía halló celulares arrojados al acantilado durante la huida.

Los atacantes huyeron entonces con maletines que contenían paquetes de joyas, dejando a ambos ocupantes heridos.

🇵🇪🚨 ¡Terror en Perú ! Delincuentes encapuchados y armados con fusiles interceptaron y atacaron a balazos una camioneta a plena luz del día en el Callao. Los sujetos rodearon el vehículo, dispararon contra los cristales para robar los maletines y desataron el pánico. https://t.co/HMcBH40adh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 27, 2026

Las autoridades informaron que Vijay y Espinoza sufrieron heridas de bala y fueron trasladados de urgencia a la Clínica San Judas Tadeo para recibir tratamiento. Ambas víctimas se encuentran ahora en condición estable.

Según informan los medios locales, tras el incidente, la policía movilizó ocho vehículos para dar con el paradero de los ladrones e inició una investigación sobre el ataque.

Las autoridades están investigando si los lingotes de oro eran el objetivo de los atacantes, aunque el motivo del robo aún no se ha confirmado.

El ataque ocurrió a plena luz del día Foto: X/@ElmerAyala_PE

Los individuos armados, que llevaban el rostro cubierto con máscaras y capuchas, interceptaron el automóvil y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra las ventanas del vehículo.

De acuerdo con las primeras informaciones, los agresores realizaron más de 30 detonaciones durante el asalto, transformando la autopista en el escenario de un violento episodio de inseguridad.

Las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de un edificio cercano muestran cómo se desarrolló el robo. Se pueden ver varios vehículos rodeando el SUV de las víctimas y bloqueando su paso.

El vehículo fue atacado a balazos por los delincuentes Foto: X/@ElmerAyala_PE

Se observa a uno de los individuos, que se cree que es Vijay, siendo sacado del vehículo por los atacantes y abandonado en la carretera.