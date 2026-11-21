En la madrugada de este sábado 21 de noviembre volvió a temblar en Perú. De acuerdo con una alerta del Servicio Geológico Colombiano, sobre las 12:03 se registró un temblor de magnitud 5.0 y 127km de profundidad con epicentro en Carhuamayo, Perú.

Fuerte sismo sacudió el centro de Perú y se sintió en Colombia este viernes 20 de noviembre

La noche del viernes 20 de noviembre ya se había registrado un temblor en este país, de magnitud 6.7 y con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en el departamento del mismo nombre.

Este último evento sísmico registrado en la madrugada del sábado ocurrió a 127km de profundidad y recibió una escala de III Junín por parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la escala que mide con qué fuerza lo sintió la gente. Además, lo marcó en amarillo en su semáforo, el nivel que usa para los sismos de magnitud superior a 4.5.

El país suramericano, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

Según información citada por AFP, cada año Perú es sacudido por al menos 400 sismos por encima de una magnitud de 4,0 grados.

Anoche, según imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, habitantes de Lima y de otras regiones del país salieron a las calles tras sentir el movimiento sísmico.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el movimiento fue percibido entre moderado y fuerte por la población.

“El sacudimiento del suelo ha sido intenso, no tenemos reporte de daños por el momento, pero si desprendimientos de tierra y piedras en cerros”, dijo a la AFP el presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera.

*Con información de AFP