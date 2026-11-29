El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a mostrar su respaldo a Pedro Sánchez, candidato de izquierda español que se disputa el poder el gobierno en unas elecciones decisivas.

🔴 EN VIVO| Elecciones en España este 29N: Abascal llama a votar masivamente “para que no haya que arrepentirse mañana”

“Espero que el pueblo español no imite el pueblo Argentino ni siga el consejo de este presidente ilegitimo en Colombia. Si quieren que España siga la depresión económica de Argentina y si quieren las y los trabajadores de España una pérdida brutal de la capacidad adquisitiva del salario como en Colombia, voten por Abascal”, dijo Petro.

El exmandatario respondió a una publicación del presidente Abelardo De La Espriella en el que muestra su apoyo al candidato de Vox, Santiago Abascal.

Espero que el.pueblo español no imite el pueblo Argentino ni siga el consejo de este presidente ilegitimo en Colombia. Si quieren que España siga la depresión económica de Argentina y si quieren las y los trabajdores de España una pérdida brutal de la capacidad adquisitiva del salario como en Colombia, voten por Abascal. Españolas y españolas apártense de los presidentes del anticristo para que el fascismo no vuelva. Que el pueblo español vote por el progresismo y Pedro Sanchez continúe y paren el fascismo que avanza en Europa. No mas racismo, Abelardo quiere que traten a los colombianos en España como en EEUU, Abelardo quiere el hambre para el pueblo trabajador No mas fascismo a votar por el progresismo español https://t.co/KlMJJi9cgp — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2026

“Españolas y españolas apártense de los presidentes del anticristo para que el fascismo no vuelva. Que el pueblo español vote por el progresismo y Pedro Sanchez continúe y paren el fascismo que avanza en Europa”, aseguró el exmandatario.

“No mas racismo, Abelardo quiere que traten a los colombianos en España como en EEUU, Abelardo quiere el hambre para el pueblo trabajadorNo mas fascismo a votar por el progresismo español”, concluyó.

Por su parte, Pedro Sánchez llamó este domingo a los españoles a votar “en masa” en unas legislativas en las que se juega su continuidad en el poder, ante una derecha favorita en los sondeos.

Un cambio de signo político en España reforzaría el avance de las fuerzas conservadoras y de derecha en Europa, donde el socialista Sánchez se ha erigido en una de las voces más visibles de la izquierda por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal Foto: GETTY IMAGES

En los últimos años, Gustavo Petro ha mantenido una relación de cercanía política y diplomática con Pedro Sánchez, basada en afinidades ideológicas y objetivos compartidos.

El expresidente ha respaldado públicamente la cooperación entre ambos gobiernos en asuntos como la justicia social, la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos humanos.

Durante la visita de Estado de Petro a España, en mayo de 2023, ambos mandatarios reforzaron la relación bilateral mediante acuerdos de cooperación.