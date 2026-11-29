El candidato a la presidencia del Gobierno español por el partido Vox, Santiago Abascal, volvió a agradecer el respaldo de Abelardo De La Espriella, mandatario colombiano, durante la jornada de votaciones en España.

Abelardo De La Espriella envió mensaje de apoyo a este candidato a la Presidencia de España

“Muy agradecido con el Tigre por su apoyo. Ojalá Colombia recupere la paz y la normalidad que le habían robado”, dijo Abascal a la emisora colombiana La FM.

El dirigente de Vox no se limitó a agradecer el gesto de De La Espriella, sino que también se refirió a él como su “amigo y presidente”, según quedó reflejado en publicaciones anteriores compartidas a través de sus redes sociales.

El líder y candidato de Vox, Santiago Abascal, posa con sus papeletas mientras vota en las elecciones generales de España, en un colegio electoral de Madrid, el domingo, 29 de noviembre de 2026. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Este pronunciamiento confirmó la estrecha relación política que ambos han mantenido y que han hecho visible en diferentes ocasiones.

La cercanía entre los dos líderes quedó en evidencia tras la visita que De La Espriella realizó a Madrid a principios de este año, ocasión en la que sostuvo un encuentro con el candidato a la presidencia del país europeo.

A través de su declaración pública dirigida al candidato español antes de la cita electoral dominical, De La Espriella subrayó la importancia de la coherencia en el ejercicio político y expresó su cercanía con Abascal.

“En la vida y en la política, la coherencia es fundamental. Y cuando se defienden los valores y principios fundacionales, es precisamente la coherencia la que garantiza que esa defensa se haga como corresponde”, dijo el mandatario colombiano.

Gracias a mi amigo y presidente de Colombia por su respaldo. @ABDELAESPRIELLA #FirmesPorLaPatria https://t.co/u9KmKe5Y8N — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 27, 2026

“A mi amigo Santiago Abascal, un hombre defensor de los principios y valores fundacionales, un hombre coherente como el que más, le deseo este próximo domingo la mejor de todas las suertes”, aseveró De La Espriella.

Luego de la publicación del pronunciamiento del jefe de Estado colombiano, Santiago Abascal agradeció el apoyo recibido: “Gracias a mi amigo y presidente de Colombia por su respaldo”, comentó el candidato español.