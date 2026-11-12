Manifestantes y policías se enfrentan tras masivas marchas en Madrid y Barcelona. Estas son las imágenes

La policía lanzó gases lacrimógenos en los enfrentamientos esporádicos la noche del miércoles en Madrid y Barcelona, tras una jornada de movilización masiva en toda España por el derecho a la vivienda y el poder adquisitivo, a pocas semanas de las elecciones legislativas.

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Centenares de miles de personas se manifestaron en todo el país tras esta jornada de huelga general, la primera de este tipo en la cuarta economía de la zona del euro.

Las marchas en Madrid y Barcelona, que congregaron respectivamente a 120.000 y 55.000 personas, según las autoridades, terminaron por la noche con disturbios entre grupos de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, y la policía, observaron periodistas de la AFP.

🚨 JUST IN: EXPLOSIONS AND FIRES are erupting in Barcelona, Spain — rioters are going BERSERK and it can only be stopped with mass arrests 3rd world ideology strikes again. This is insane. THE CITY IS BURNING Every nation that lets these savages run free will see their governments fall to the leftists and invaders who have no interest in preserving the West! The police should go FULL FORCE — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 11, 2026

Un video grabado en Barcelona muestra enfrentamientos entre manifestantes lanzando proyectiles contra la policía antidisturbios, que respondió con disparos de pelotas de goma.

Varias tiendas del centro de esa ciudad fueron objeto de vandalismo, con sus vitrinas destrozadas, y se volcaron contenedores de basura que luego fueron incendiados, según el video.

La huelga comenzó por la mañana con cortes de carreteras en distintos puntos del país y provocó alteraciones en el transporte público y cancelaciones de vuelos, especialmente en Barcelona.

Los participantes también han cantado lemas que vienen siendo habituales en las huelgas por el derecho a la vivienda, como “qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa”, “aquí están los antifascistas” o “que viva la lucha de la clase obrera”.

Han convertido Barcelona en una auténtica pocilga Disfruten lo votado! https://t.co/YW1bzmYEKO — manuel llamas (@manuel_llamas) November 11, 2026

Además, se han hecho diferentes llamadas a poder acceder a una vivienda digna, que el pago del alquiler no suponga la práctica totalidad del salario e, incluso, a hacer una huelga de alquileres: “A los rentistas les queremos preguntar cuánto tiempo pueden aguantar cuando todas les dejemos de pagar”.

También se han visto diferentes pancartas con formas de casas para protestar por el alto precio de la vivienda y otras que reivindicaban pensiones y las escuelas públicas.

Protestas en España: más de 100.000 personas salen a las calles de Madrid a semanas de las elecciones

Los sindicatos destacaron la alta participación en la primera huelga nacional de 24 horas realizada desde 2012, aunque líderes empresariales desestimaron el número de personas que atendieron el llamado.

La movilización dejó ver el descontento social antes de las elecciones legislativas del 29 de noviembre, en las que el presidente de gobierno socialista, Pedro Sánchez, buscará su reelección.

Así ha quedado Barcelona tras los destrozos provocados por la huelga general. https://t.co/m3TB0EdCXr — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) November 12, 2026

Aunque, en general, las movilizaciones se han producido de forma pacífica por todos los territorios, también ha dejado un balance de al menos 52 detenidos y 919 incidencias en toda España, según los datos recopilados por el Ministerio de Interior.

La huelga ha dejado momentos de tensión y quejas por “violencia policial”, como la denunciada por los sindicatos tras el uso de gas pimienta contra los manifestantes que acudieron de madrugada a Mercamadrid o en el Metro de Granada.

Tras terminar la manifestación de Barcelona, se han dado nuevos percances con el lanzamiento de pirotecnia.

Con información de AFP y Europa Press*