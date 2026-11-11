Video de Javier Milei que entre lágrimas despide al Papa León XIV se vuelve viral

El presidente de Argentina, Javier Milei, se convirtió en el protagonista de uno de los momentos más comentados de la visita apostólica del papa León XIV al país sudamericano.

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Un video difundido en redes sociales muestra al mandatario visiblemente conmovido, con lágrimas en los ojos, mientras acompaña al pontífice hasta el avión que lo trasladaría a Perú, luego de concluir su recorrido por territorio argentino.

El encuentro tuvo lugar este miércoles 11 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde se realizó la ceremonia oficial de despedida.

Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller argentino, Pablo Quirno, quienes también participaron en el último saludo al máximo representante de la Iglesia católica.

El Papa León XIV llega a Argentina procedente de Uruguay, en la segunda etapa de su gira por Sudamérica Foto: AFP

En las imágenes se observa cómo el jefe de Estado se acerca al Papa, le toma las manos y le expresa unas palabras de agradecimiento.

Según informó el medio argentino ElDoce, Milei le dijo: “Gracias por esto, esta es su casa. Lo esperamos”. El pontífice respondió con una sonrisa antes de comenzar a subir las escaleras de la aeronave.

Después de despedirlo, el mandatario regresó junto a su hermana y el canciller, con quienes protagonizó un abrazo mientras el avión permanecía en la pista.

La escena fue registrada por diferentes medios de comunicación y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde generó comentarios sobre la reacción del presidente argentino.

La despedida puso fin a la visita de León XIV a Argentina, una de las etapas de su recorrido apostólico por Sudamérica, que comenzó en Uruguay y continuará en Perú.

Durante su permanencia en el país, el pontífice desarrolló actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y otras localidades, además de reunirse con representantes políticos y miembros de la Iglesia.

El Papa León XIV es recibido por Javier Milei y su hermana Karina. (Photo by Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images) Foto: Getty Images

Uno de los acontecimientos más multitudinarios fue la celebración eucarística frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, realizada durante la mañana del miércoles.

Según Reuters, alrededor de dos millones de personas asistieron a la ceremonia, en la que el Papa hizo un llamado a la solidaridad y pidió prestar especial atención a los pobres, los migrantes, los enfermos y las personas privadas de la libertad.

La visita también estuvo marcada por sus mensajes sobre la reconciliación y la situación social argentina, en medio de las diferencias que han existido entre la Iglesia católica y algunas medidas económicas impulsadas por Milei.

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Con su partida hacia Lima, León XIV inició la última etapa de su gira sudamericana, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre. El video de su despedida con Milei se convirtió en una de las imágenes más difundidas del cierre de su visita a Argentina.