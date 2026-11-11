Rusia y Ucrania pactan uno de los mayores intercambios de prisioneros: esto se sabe

Rusia y Ucrania acordaron, en principio, realizar un nuevo intercambio de prisioneros de guerra a gran escala, luego de dos jornadas de negociaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

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El anuncio representa uno de los principales resultados humanitarios de este acercamiento diplomático, aunque las partes todavía no alcanzaron acuerdos concretos para poner fin al conflicto armado.

La información fue confirmada este miércoles 11 de noviembre por Vladimir Medinski, jefe de la delegación rusa, quien señaló que ambos países habían logrado un entendimiento preliminar sobre una nueva liberación de militares capturados.

Según el funcionario, los detalles específicos de la operación serán anunciados próximamente, una vez se definan las condiciones y el número de personas que participarán.

Por su parte, Jared Kushner, enviado del presidente estadounidense Donald Trump, destacó el resultado de las conversaciones y aseguró que se trataría de la mayor liberación humanitaria de prisioneros alcanzada durante este proceso.

Rusia y Ucrania acordaron, en principio, realizar un nuevo intercambio de prisioneros de guerra a gran escala Foto: AFP

El representante estadounidense indicó que las cifras definitivas serían establecidas durante una nueva ronda de contactos.

De acuerdo con declaraciones de representantes rusos recogidas por medios internacionales, el intercambio podría concretarse en un plazo aproximado de dos a tres semanas, aunque todavía no existe una fecha oficial confirmada.

Las conversaciones en Abu Dabi se desarrollaron durante el 10 y 11 de noviembre y contaron con la participación de delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Se trató del primer encuentro directo de este formato desde febrero, cuando los representantes de ambos países sostuvieron conversaciones en Ginebra, Suiza.

Además del componente humanitario, los negociadores abordaron asuntos relacionados con las garantías de seguridad posteriores a la guerra, la arquitectura de seguridad europea y las condiciones necesarias para avanzar hacia un eventual acuerdo de paz.

Sin embargo, las diferencias territoriales continúan siendo uno de los principales obstáculos. Moscú mantiene sus exigencias sobre los territorios ucranianos ocupados, mientras Kiev insiste en preservar su integridad territorial y obtener garantías internacionales que impidan una nueva ofensiva rusa.

Otro punto de desacuerdo fue la participación europea en las negociaciones. Ucrania considera indispensable que los países del continente estén representados en todas las etapas de cualquier proceso diplomático, especialmente porque las decisiones sobre seguridad regional tendrán consecuencias directas para sus aliados.

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A su vez, Rusia mantuvo distancia frente a los representantes europeos que se encontraban en Abu Dabi y cuestionó su papel dentro de las conversaciones.

El jefe negociador ucraniano, Rustem Umerov, señaló que su delegación tenía previsto reunirse por separado con representantes de gobiernos europeos, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El presidente Volodímir Zelenski también reiteró que Europa debe tener participación en cualquier iniciativa que pretenda establecer las condiciones de seguridad del continente.

Tras concluir los encuentros, Kushner y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff tenían previsto viajar a Moscú para reunirse con Vladímir Putin y posteriormente trasladarse a Dublín, Irlanda, donde sostendrían un encuentro con Zelenski.

La oficina ucraniana de inteligencia exterior, los participantes de reuniones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania se ven en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el martes 10 de noviembre de 2026. (Servicio de prensa de la oficina ucraniana de inteligencia exterior via AP) Foto: Ukraine’s Foreign Intelligence

La intención de Washington es mantener abiertos los canales de comunicación y buscar avances en los asuntos que todavía separan a las dos delegaciones.

Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos, los enfrentamientos militares no se han detenido. Durante las jornadas de negociación se reportaron ataques rusos en regiones ucranianas como Zaporiyia y Járkov, mientras que las autoridades rusas informaron sobre la interceptación de cientos de drones ucranianos.

La continuidad de estas operaciones refleja la distancia que todavía existe entre las conversaciones políticas y la situación en el campo de batalla.

Aunque el acuerdo preliminar para liberar prisioneros constituye un avance en materia humanitaria, las negociaciones no produjeron un compromiso definitivo sobre un alto el fuego ni sobre el futuro de los territorios disputados.

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Por ahora, el intercambio representa uno de los pocos resultados concretos de un diálogo que busca recuperar el camino hacia una solución diplomática para la guerra.