La embajada de Estados Unidos en Rusia afirmó este sábado haber alertado a al país europeo sobre un posible atentado en Moscú en las próximas horas.

La legación diplomática dijo estar “al corriente de una amenaza creíble de un atentado con numerosas víctimas (...) en la Reserva-Museo de Tsarítsino, en Moscú”.

El FSB ruso declaró haber recibido la alerta e informó que lleva a cabo “las acciones necesarias”, según la agencia estatal TASS.

Los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, anunciaran a principios de mes un acuerdo para retomar los envíos de diésel al menos hasta abril de 2027 para descontento de Ucrania.

Con este controvertido acuerdo en vísperas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, Trump pretende frenar el alza del precio del diésel, y con ello reducir la inflación, que ha venido afectando directamente a sectores clave entre su electorado como el del transporte, la agricultura y la ganadería.

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