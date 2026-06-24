Delcy Rodríguez rompió el silencio y se pronunció sobre triunfo de Abelardo De La Espriella

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció este miércoles 24 de junio la victoria de Abelardo De La Espriella en Colombia y, al mismo tiempo, instó a preservar unas relaciones basadas en el “respeto, cooperación y paz”.

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“Este domingo hubo elecciones en Colombia. Nosotros reconocemos la voluntad soberana del pueblo de Colombia, felicitamos ese proceso electoral y decimos: demos un paso adelante, no miremos atrás”, dijo Rodríguez.

“Porque quienes en el pasado agredieron a Venezuela desde Colombia se encontraron con el fracaso y no solamente el fracaso estruendoso de dos pueblos hermanos de dos pueblos, unidos en sangre por la misma espada, sino también que causaron sufrimiento al pueblo de Colombia, desastre económico y por eso hoy felicitamos al gobierno electo de Colombia”, continuó.

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"Demos un paso adelante, no miremos atrás porque quienes en el pasado agredieron a Venezuela desde Colombia se encontraron con el fracaso" https://t.co/ffm7PzWp8w pic.twitter.com/2BT4b64ygQ — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 24, 2026

“Ratificamos nuestra fe en relaciones de respeto, cooperación y amistad como corresponde entre pueblos hermanos”, aseveró la presidenta encargada de Venezuela.

Más tarde, el gobierno de Delcy Rodríguez emitió un comunicado confirmando su postura sobre los resultados que fueron publicados por los organismos electorales en Colombia.

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“La experiencia histórica demuestra que los períodos marcados por la incomunicación, la confrontación y los intentos por parte de algunos grupos de fracturar los vínculos entre nuestras naciones ocasionaron perjuicios significativos a los pueblos de Venezuela y Colombia”, dice el texto.

“Venezuela reafirma su convicción de que el diálogo, la cooperación y el respeto a la soberanía constituyen el único camino para consolidar una relación constructiva y provechosa para ambas naciones”, continuó diciendo el comunicado.

Comunicado emitido por el gobierno de Delcy Rodríguez Foto: Prensa presidencial

De La Espriella asumirá el cargo el 7 de agosto hasta el 2030, en medio de una ola violenta en el país sin precedentes en la última década. El presidente electo promete doblegar a los grupos armados con mano de hierro.

Para ello buscará el apoyo de Estados Unidos e Israel para realizar bombardeos y fumigar narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

Varios los líderes mundiales felicitaron a De la Espriella por su victoria, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, así como varios mandatarios iberoamericanos como el argentino, Javier Milei, o el chileno, José Antonio Kast.

El candidato del Pacto Histórico a las presidenciales de Colombia, Iván Cepeda, dijo que reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella, aunque ha acusado a su oponente de compra de votos y denunciado la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante toda la campaña electoral.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Foto: SEMANA

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, dijo Cepeda en una comparecencia difundida a través de sus redes sociales.