Este es el primer país de izquierda en Europa que reconoció a Abelardo De La Espriella como presidente

El Gobierno felicitó este miércoles, 24 de junio, a Abelardo De La Espriella por su elección en segunda vuelta como nuevo presidente de Colombia y ha confiado en poder seguir impulsando con él la “relación estratégica” que existe entre los dos países.

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“El Gobierno de España felicita a Abelardo De La Espriella por su triunfo electoral y reitera su voluntad de continuar impulsando la relación estratégica entre España y Colombia, basada en valores compartidos, en particular en el espacio iberoamericano que ambos países impulsamos”, dice en un breve comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Asimismo, ha felicitado a los colombianos “por el desarrollo de un proceso electoral que ha contado con el acompañamiento de las misiones de observación de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), en las que ha participado España”.

Felicitamos al pueblo colombiano por el desarrollo de un proceso electoral que ha contado con el acompañamiento de las Misiones de observación de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, en las que ha participado España.



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La felicitación del Gobierno español se ha producido después de que el candidato oficialista, Iván Cepeda, haya reconocido su derrota en la segunda vuelta celebrada el pasado domingo frente al candidato, a falta de que se haga público el resultado definitivo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El político progresista ha dicho que acepta el resultado electoral, que situaría a ambos a una distancia de apenas un 1%, porque cree “profundamente en la democracia” y porque está “convencido de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana”.

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No obstante, Cepeda ha denunciado que la campaña de su rival “llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular” y desplegó “usó de sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial”.

“Asumiremos, de ser necesario, la resistencia y la desobediencia civil pacífica”, dijo Cepeda, que prometió rechazar “cualquier intento de sometimiento autoritario”.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Foto: SEMANA

Cepeda había llamado el lunes a “la calma” tras las protestas en las que fueron quemadas banderas de Estados Unidos y llantas.

Pese a lo ajustado del resultado electoral, ya el lunes fueron varios los líderes mundiales que felicitaron a De la Espriella por su victoria, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, así como varios mandatarios iberoamericanos como el argentino, Javier Milei, o el chileno, José Antonio Kast.