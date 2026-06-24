¿Por qué el Brexit es el gran culpable de la crisis en Reino Unido?

Diez años después del Brexit, muchos expertos señalan que la salida de Reino Unido de la Unión Europea se ha convertido en uno de los principales factores detrás de la crisis económica y política que atraviesa el país.

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La reducción del comercio y la inversión, el menor crecimiento económico y la inestabilidad que ha llevado a Downing Street a siete primeros ministros en una década alimentan esa percepción.

La reciente dimisión del primer ministro, Keir Starmer, en medio de una crisis de liderazgo dentro del Partido Laborista, ha vuelto a poner de manifiesto la inestabilidad que ha marcado la política británica desde el referéndum de 2016.

Una década después de aquella votación histórica, la mayoría de los análisis coinciden en que la salida del bloque comunitario ha frenado el crecimiento económico del país.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia su renuncia a los medios ante el número 10 de Downing Street en Londres, el lunes 22 de junio de 2026. Foto: AP Photo/Kin Cheung

En ese mismo periodo, Reino Unido ha tenido siete primeros ministros, un reflejo de la inestabilidad política que ha acompañado al Brexit desde sus inicios.

El próximo jefe de Gobierno heredará un escenario complejo, marcado por una economía debilitada, una creciente fragmentación política y el desafío de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

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La campaña a favor de abandonar la Unión Europea se apoyó en la idea de “recuperar el control” de las fronteras, la economía y la toma de decisiones. Sus defensores prometían redefinir la relación de Reino Unido con Europa y fortalecer la capacidad del país para actuar de forma independiente.

Sin embargo, muchos expertos consideran que esos objetivos siguen sin cumplirse diez años después.

El ex primer ministro británico, Boris Johnson. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

“Esta ha sido una de las grandes paradojas del Brexit y la demostración más clara de la ambigüedad de mensajes sobre los que se construyó el argumentario a favor del ‘Leave’”, ha señalado Carme Colomina, investigadora del CIDOB a Europa Press.

“El referéndum no ha conseguido solucionar ninguno de los problemas que se adjudicaban a la UE: inseguridad económica, globalización desigual, disminución de la confianza en las élites políticas y la percepción de que la toma de decisiones democráticas se ha alejado cada vez más de los ciudadanos”, ha apuntado.

En este contexto, numerosos analistas sostienen que incluso una revisión profunda de las relaciones entre Londres y Bruselas difícilmente compensaría las pérdidas comerciales acumuladas desde la salida de la Unión Europea.

Además, el descontento que impulsó el voto antisistema a favor del Brexit sigue presente. Ese malestar ha debilitado a sucesivos gobiernos y ha permitido el crecimiento de formaciones como Reform UK, liderada por Nigel Farage, una de las figuras más visibles de la campaña a favor del ‘Leave’.

Reino Unido ha tenido siete primeros ministros desde su salida de la Unión Europea, reflejo de una década de turbulencia política. Foto: Getty Images

Aquella opción obtuvo el 51,9% de los votos en el referéndum del 23 de junio de 2016, frente al 48,1% que respaldó la permanencia en la Unión Europea.

La consulta también marcó el final del mandato de David Cameron, quien renunció tras la derrota de la opción que defendía. Su sucesora, Theresa May, asumió las negociaciones de salida con Bruselas, pero tampoco logró estabilizar la situación política y abandonó el cargo tres años después.

Los efectos económicos del Brexit continúan siendo objeto de debate, aunque las cifras oficiales reflejan un impacto significativo.

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Según esos datos, la economía británica es hasta un 8% más pequeña de lo que habría sido sin el Brexit. Además, el comercio se ha reducido cerca de un 15% y la inversión ha caído alrededor de un 18%.

Estos resultados coinciden con un contexto internacional marcado por el aumento del proteccionismo y la inestabilidad geopolítica, factores que han profundizado los problemas de competitividad que Reino Unido ya enfrentaba antes de abandonar la Unión Europea.

*Con información de EuropaPress.