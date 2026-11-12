Jensen Huang, el patriarca tecnológico de Nvidia, al borde de ser destituido tras escándalo por infidelidad

La junta directiva de Nvidia, líder mundial de los chips para inteligencia artificial, se reunió para discutir la destitución de su emblemático jefe, Jensen Huang, inmerso en un escándalo por una relación extramarital con una mujer sospechosa de espiar para China, informaron medios estadounidenses.

El resultado del comité de la dirección de Nvidia, celebrado la noche del miércoles en su sede de Santa Clara, California, seguía siendo una incógnita al final de la jornada.

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El estadounidense-taiwanés Jensen Huang, de 63 años, dirige la empresa desde su creación en 1993 y la convirtió en la principal diseñadora mundial de chips utilizados para entrenar y hacer funcionar los modelos de IA.

El grupo, principal beneficiario de la fiebre del oro en torno a la IA, ha reinvertido cientos de miles de millones de dólares entre sus propios clientes y en todo el ecosistema, que sigue de cerca el escándalo, con posibles repercusiones a escala mundial.

La revelación de estas fotografías coincide con la apertura de la investigación que anunció Nvidia el pasado domingo 8 de noviembre. Foto: Tomada de redes sociales

No se conoce un posible sucesor designado en caso de concretarse su destitución. Su eventual salida dejaría al presidente estadounidense, Donald Trump, sin un cercano asesor informal en materia de IA.

Trump autorizó a finales de 2025 vender a China los antiguos chips de alta gama de Nvidia H200 a cambio de ceder el 25% de los ingresos al Estado, pese a la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín, que motivó la prohibición de exportar los componentes más avanzados.

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Jensen Huang, reconocible por su chaqueta de cuero negro, es una de las voces más influyentes del sector y defiende los modelos de IA llamados abiertos, libremente reutilizables y modificables, incluidos los chinos, al señalar una sana competencia frente a los modelos cerrados de OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude).

Se opone a cualquier nueva regulación de la tecnología que pueda frenar su progreso y a ralentizar el desarrollo de esa tecnología por motivos de seguridad, como lo defendieron recientemente los ejecutivos Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk.

La posible salida de Jensen Huang abrió el debate sobre quién tomaría las riendas de la compañía. Foto: Bloomberg via Getty Images

Más escándalos

El diario The New York Times informó el miércoles que Huang también tuvo una segunda relación con una subalterna. El periódico reveló que existen pruebas en video de Huang en actitud amorosa con la vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia, Kimberly Powell.

La mujer, de 48 años, es la cara pública de Nvidia en sus esfuerzos por expandir la tecnología de chips hacia la educación superior y la atención sanitaria.

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El informe sobre esta segunda relación se produce después de que Huang reconociera un vínculo con Alice Huang, una alta ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Según un memorando de los servicios de inteligencia estadounidenses, Alice Huang, con quien no tiene parentesco a pesar de compartir el mismo apellido, era agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Pekín rechaza esos señalamientos

Con información de AFP.