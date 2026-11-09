Ella es Alice Huang, la mujer vinculada a una presunta trama de espionaje contra el director de Nvidia

Alice Huang, una empresaria de nacionalidad china, está en el centro de una presunta operación de espionaje que habría tenido como objetivo a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

De acuerdo con informaciones reveladas por medios internacionales, la mujer habría sido reclutada por el Gobierno de Pekín para obtener información sobre el empresario, con quien, además, habría mantenido una relación sentimental.

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Aunque su nombre ha cobrado relevancia por las investigaciones, los datos sobre su trayectoria personal y profesional son limitados. También identificada como Huang Le, habría desempeñado un cargo directivo en Megaspeed International, una compañía con sede en Singapur dedicada a los servicios de centros de datos y capacidad de procesamiento para inteligencia artificial.

El caso ha despertado interés no solo por el vínculo personal entre ambos, sino también por las posibles conexiones de la compañía con el comercio de los procesadores avanzados de Nvidia, cuya exportación a China está sujeta a restricciones estadounidenses.

¿Quién es Alice Huang?

Según una investigación publicada por The New York Times, Alice Huang sería una ciudadana china que habría sido captada por Pekín para recopilar información sobre Jensen Huang. El diario fue el primero en dar a conocer los detalles de la supuesta operación de inteligencia.

A pesar de compartir apellido, la empresaria no tiene ningún vínculo familiar conocido con el máximo responsable de Nvidia, quien nació en Taiwán y tiene 63 años.

Las publicaciones también señalan que Huang cuenta con un buen dominio del inglés y habría establecido relaciones con personas influyentes de la industria de los semiconductores y la inteligencia artificial. Se trata de un sector de especial importancia estratégica para Estados Unidos y China, debido a sus aplicaciones comerciales y militares.

Alice Huang, mujer acusada de espionaje. Foto: AFP

Entre los pocos registros disponibles sobre su trayectoria aparece un perfil localizado en una base de datos china relacionada con fondos de inversión. Allí se indica que habría trabajado para el banco HSBC y ejercido como periodista en los canales de televisión CCTV y Hunan TV.

Sin embargo, la agencia AFP señaló que no pudo comprobar la autenticidad de esa información ni establecer quién había elaborado el perfil.

¿Qué vínculo mantenía con Jensen Huang?

La relación entre la mujer y el director ejecutivo de Nvidia también ha sido objeto de atención mediática. Varios medios informaron sobre la cercanía entre ambos y, posteriormente, Jensen Huang reconoció ante sus empleados que había sido infiel a su esposa, algo que dijo lamentar profundamente.

Jensen Huang, director de Nvidia. Foto: AFP

Entre los registros que han salido a la luz figura una fotografía publicada en LinkedIn, correspondiente a una celebración de la industria tecnológica en 2024. En ella aparece Jensen con una chaqueta de cuero, sentado junto a una mujer de cabello largo y joyas llamativas, quien sería Alice.

La cercanía entre ambos también quedó registrada durante un encuentro realizado en 2025, en Taipéi, con motivo de Computex, una de las ferias tecnológicas más importantes de Asia. Jensen Huang organizó una cena en un restaurante chino a la que asistieron diferentes invitados del sector.

Durante el encuentro, periodistas que se encontraban fuera del establecimiento captaron imágenes del empresario conversando con una mujer identificada como Alice Huang. En las grabaciones también se observa cómo él la rodea con un brazo y ella le da un beso en la mejilla. Al finalizar la velada, los dos abandonaron el lugar en el mismo vehículo.

Alice Huang junto al directo de Nvidia. Foto: AFP

Otro de los puntos que ha llamado la atención de las investigaciones es la actividad empresarial de Alice Huang. Según The New York Times y The Wall Street Journal, las autoridades estadounidenses habrían determinado el año pasado que la empresaria estaba involucrada en actividades de espionaje contra Jensen Huang.

Para ese momento, ocupaba un cargo de alto nivel en Megaspeed International, una compañía que ofrece servicios de centros de datos y alquila capacidad de procesamiento a otras empresas para desarrollar, entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.