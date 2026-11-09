Científicos predijeron el fin del mundo para el 13 de noviembre de 2026: con el paso de los años, algo no salió como esperaban

Una predicción matemática está llamando la atención de las personas ante la llegada del próximo 13 de noviembre de 2026. Su origen se remonta a 1960, cuando Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot desarrollaron un modelo matemático sobre el crecimiento de la población mundial, cuyos resultados fueron publicados en la revista científica Science.

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A partir de estos resultados, los investigadores establecieron una fecha que está próxima a cumplirse y que, con el paso de los años, ha sido relacionada con una supuesta predicción sobre el fin del mundo.

¿Se acerca el fin del mundo?

Los investigadores examinaron 24 estimaciones de la población mundial correspondientes a un periodo de 2.000 años, con el propósito de identificar patrones demográficos y proyectar su comportamiento futuro. Tras analizar los datos, encontraron que el crecimiento poblacional parecía acelerarse conforme avanzaban los conocimientos tecnológicos. Esto sugería que, a mayor número de habitantes, también aumentaba el ritmo de crecimiento.

Imagen de referencia sobre teoría del fin del mundo el 13 de noviembre. Foto: Getty Images

A partir de estas observaciones, los científicos plantearon una inquietante conclusión: “nuestros tataranietos no morirán de hambre, sino aplastados por la multitud”, según recuerdan los autores en un artículo publicado en The Conversation. Esta teoría no apuntaba a una crisis provocada por la escasez de alimentos, sino a las limitaciones de un planeta con recursos y espacio finitos.

Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, el comportamiento de la población mundial pareció coincidir con las proyecciones del modelo matemático. Sin embargo, a partir de los años noventa comenzaron a evidenciarse diferencias entre los cálculos y la realidad. Aunque la población continuó aumentando, el ritmo de crecimiento empezó a desacelerarse, alejándose de la aceleración que habían previsto los investigadores.

Imagen de referencia sobre exceso de población. Foto: Getty Images

En cuanto al 13 de noviembre de 2026, la fecha tampoco fue elegida al azar: coincide con el cumpleaños de Heinz von Foerster, uno de los científicos que participó en la investigación. De esta manera, el día quedó asociado a la proyección matemática.

Algo cambió con el modelo matemático

Durante buena parte del siglo XX, el modelo matemático pareció ajustarse al comportamiento de la población mundial. Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar en las últimas décadas de ese siglo, cuando el crecimiento demográfico perdió velocidad. La disminución de los índices de natalidad en diferentes países provocó que la realidad se alejara cada vez más de los cálculos formulados en 1960.

Imagen de referencia sobre el fin del mundo. Foto: Getty Images

En contraste, las proyecciones de las Naciones Unidas indican que la población mundial, que alcanzó cerca de 8.200 millones de habitantes en 2024, continuará aumentando durante varias décadas.

No obstante, este crecimiento tendría un límite: se estima que llegará a unos 10.300 millones de personas a mediados de la década de 2080, para después experimentar una reducción moderada y situarse alrededor de los 10.200 millones en 2100. Este escenario se distancia de la aceleración demográfica planteada en el modelo original.

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“Mientras los individuos vivan en nuestro hipotético paraíso, el destino de la población sigue siendo, en principio, calculable mediante métodos matemáticos directos, que permiten obtener las funciones de distribución deseadas. El destino de la población en su conjunto, con todos sus altibajos, vuelve a quedar determinado por propiedades atribuibles exclusivamente a los individuos”, señalaron los investigadores, según un artículo publicado por Okdiario.