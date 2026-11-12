La policía estadounidense acudió el jueves a un tiroteo en el centro de Washington, donde, según un funcionario local, “varias personas” resultaron heridas de bala en un gimnasio en la capital norteamericana.

El Departamento de Policía de Washington informó en X que su equipo de respuesta de emergencia se encontraba en el lugar de un “tiroteo activo” en la exclusiva zona de Logan Circle, en la capital del país.

Posteriormente, la policía declaró que el incidente había provocado una “situación de barricadas”, siendo este el operativo de las fuerzas de seguridad que se adelanta para atender la emergencia e instó a los residentes a evitar la zona, que se encuentra aproximadamente a un kilómetro y medio al norte de la Casa Blanca.

Brooke Pinto, miembro del Consejo Municipal de Washington D.C., dijo que el tiroteo, que tuvo lugar durante la hora punta de la mañana y provocó una gran respuesta policial, ocurrió dentro y fuera de un gimnasio y que “varias personas” resultaron heridas de bala.

La policía encontró a varias personas heridas al responder a una situación de tirador activo en la zona noroeste de DC. Foto: Getty Images via AFP

Según The Washington Post, la policía afirmó que al menos cinco personas resultaron heridas durante el tiroteo ocurrido en la mañana de este jueves 12 de noviembre. En el lugar del tiroteo se podía observar a varios organismos encargados de hacer cumplir la ley, y helicópteros policiales sobrevolaban la zona.

Algunos residentes estaban siendo evacuados de la zona por la policía, mientras que a otros se les instaba a permanecer en sus casas. El diario Washington Sun citó a un miembro del gimnasio Vida Fitness, quien afirmó que se encontraba en una cinta de correr en las instalaciones cuando comenzó el tiroteo.

Michael Carney dijo que escuchó un “estallido” y luego vio a alguien en el suelo del gimnasio que había recibido un disparo en la cabeza, sin aclararse más detalles sobre el hecho ni información acerca del responsable ni del estado de los heridos. “Todo el mundo se escondía detrás de las macetas y cosas así”, declaró Carney a The Sun.

Varias personas se encuentran detrás de la cinta policial mientras las fuerzas del orden responden a un tiroteo en Logan Circle el 12 de noviembre de 2026 en Washington, DC. Foto: Getty Images via AFP

Según varias fuentes policiales citadas por la CNN, un hombre armado disparó contra una persona dentro del gimnasio Vida. El pistolero salió del gimnasio y continuó disparando en el exterior, incluso contra un estacionamiento. El sospechoso, un hombre blanco de complexión robusta, se encuentra atrincherado en un edificio.

“¡Hay un tirador activo!”, gritó un agente de policía a los peatones que se dirigían al trabajo por la mañana.

Mientras tanto, se reporta que la presencia policial era muy fuerte en la calle 15, y varias manzanas aledañas que permanecían bloqueadas. Decenas de vehículos policiales se han desplegado en el lugar.

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