Donald Trump habló por primera vez sobre una posible intervención militar en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves, 12 de noviembre, que quiere dejar por terminado “el tema” de Cuba antes de dejar la Casa Blanca dentro de dos años

Donald Trump sorprende con nuevas declaraciones sobre el futuro de Cuba y Venezuela

El mandatario aseguró que sigue contemplando la posiblidad de, llegado el caso, lanzar “una breve operación militar” para hacerse con el control de la isla y forzar un cambio de autoridades al estilo venezolano.

“Quiero resolver el tema de Cuba antes de irme, y para ello tenemos a un tipo muy bueno y con mucho talento llamado Marco”, dijo el presidente en una entrevista a la cadena conservadora Salem News Channel, en referencia a su secretario de Estado Marco Rubio.

Trump ha vuelto a bromear con la idea de lanzar una campaña militar contra Cuba, llegado el caso.

PRESIDENT TRUMP: I want to get Cuba done before I leave, yeah. We have a very good, talented guy for Cuba named Marco. https://t.co/BLJILtcsAl — Department of State (@StateDept) November 12, 2026

“Está claro que lo consideraría”, dijo Trump, en una continuación de lo ocurrido en Venezuela a principios de año, cuando el Ejército estadounidense capturó a Nicolás Maduro durante un asalto relámpago en Caracas.

El mandatario ha repetido así prácticamente línea por línea declaraciones como las que formuló a finales del mes pasado, cuando prometió que “se encargará de Cuba” después de la guerra en Irán, y declaró su intención de enviar después al secretario de Estado, Marco Rubio, para “cerrar acuerdos”.

En marzo, mientras Cuba lidiaba con una crisis económica sin precedentes agravada por el bloqueo petrolero estadounidense a Venezuela, Trump declaró a los periodistas en la Casa Blanca que esperaba tener el “honor” de “tomar Cuba de alguna forma”.

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel Foto: Getty Images

“Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Es un gran honor. Tomar Cuba de alguna forma”, dijo Trump en aquel entonces. “Quiero decir, ya sea que la libere o la tome. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella. Quieren saber la verdad”.

Meses después, en mayo, funcionarios de la Casa Blanca declararon a Politico que lo que había comenzado como meras reflexiones se había transformado en un interés genuino dentro del Despacho Oval.

“El ambiente ha cambiado definitivamente”, dijo la persona familiarizada con las conversaciones en la Casa Blanca.

“Ahora Irán ha cambiado de postura y los cubanos están demostrando ser mucho más duros de lo que se pensaba. Así que ahora la acción militar está sobre la mesa de una manera que antes no lo estaba”, dijo la fuente a Político.