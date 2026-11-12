Así reaccionó la fiscal Camargo a la liberación de los agentes del CTI secuestrados por el ELN: “No tiene justificación”

Este jueves se conoció la liberación de los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) adscritos a la dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía, que llevaban más de un año secuestrados en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

ELN libera a dos agentes del CTI secuestrados en Arauca

La liberación se dio en el marco de un operativo en el que participaron organismos humanitarios y la iglesia, luego de meses de ruegos de parte de la familia de los funcionarios. La fiscal Luz Adriana Camargo expresó alivio por la liberación de los agentes y el regreso con sus familias.

“Recupera al fin su libertad; fueron retenidos mientras cumplían labores al servicio de la comunidad, una situación que no tiene justificación alguna y no debió presentarse. Su ausencia nos recordó los riesgos que enfrentan nuestros servidores en el ejercicio de sus funciones y el valor irremplazable de cada persona que integra la Fiscalía; pienso especialmente en sus familias, que soportaron la angustia de no tenerlos cerca, un reconocimiento por cada día de espera sostenida”, dijo la fiscal Camargo.

Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López estaban vinculados a la seccional de fiscalías en el departamento de Arauca. No adelantaban investigaciones, ni hacían parte de grupos operativos en la entidad, su misión estaba en la seguridad de instalaciones y, aun así, el ELN decidió secuestrarlos mientras advertían que eran responsables de hacer inteligencia para la fuerza pública.

La fiscal general envió un mensaje de esperanza a la familia y a los funcionarios secuestrados, reconociendo el esfuerzo que hicieron durante tantos meses manteniendo viva la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos. Agradeció el trabajo desarrollado por los organismos humanitarios y la Iglesia católica.

“Por la fortaleza y por la entereza, les envío un abrazo cercano y profundamente solidario con el respeto que merece todo lo que han vivido y la satisfacción de saber que finalmente podrán volver a estar juntos. La preocupación por nuestros compañeros nos mantuvo unidos y atentos a las gestiones que podrían contribuir a su liberación”, señaló la jefe del ente acusador.

Rodrigo López, Agente del CTI. Foto: Foto: Tomada de X, video prueba de supervivencia

Lo que advirtió la fiscal Camargo es que el secuestro en las condiciones y en la forma en que ocurrió no tiene justificación. Los funcionarios de la Fiscalía arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber, de ahí que expresó su rechazo frente a hechos tan lamentables como el secuestro de personas y la necesidad de adelantar las gestiones necesarias con tal de lograr su liberación.

“Desde la Fiscalía acompañamos esos esfuerzos dentro de nuestras competencias con la prudencia que exigía la protección de sus vidas, mi gratitud a los servidores y las servidoras que estuvieron pendientes de su cautiverio y de sus familias. Gracias a la Iglesia católica, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a las Naciones Unidas, a la Defensoría del Pueblo y a las demás autoridades y organismos humanitarios que participaron y estuvieron dispuestos a contribuir en su liberación”, señaló la fiscal.