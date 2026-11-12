Colombia y Venezuela coordinan acciones en caso de Nancy Gómez, secuestrada en La Guajira

El caso del secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, La Guajira, Jaime Buitrago, está abriendo un nuevo capítulo de cooperación entre Colombia y Venezuela en lucha contra el crimen.

De acuerdo con fuentes militares, ya se hicieron varias coordinaciones con tropas venezolanas con el propósito de cerrarles el cerco a los secuestradores.

Las fuentes confirmaron que se han lanzado varios operativos con el propósito de ubicar a Gómez o también obtener información que permita su ubicación.

Sobre el secuestro de Gómez indicó el Gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, indicó: “Por orden del presidente de la República, @ABDELAESPRIELLA, y del ministro de Defensa, @generaljmora, estamos coordinando todas las acciones necesarias para lograr la pronta localización de Nancy Gómez, gestora social del municipio de Uribia”.

“A esta hora, junto a mi secretario de Gobierno, Alberto Cuan, el coronel Reyes, del Gaula del Ejército, y el coronel Ojeda, del Gaula de la Policía Nacional, articulamos las acciones operativas y el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública para intensificar su búsqueda. Nuestra prioridad es proteger su vida e integridad y lograr que Nancy regrese sana y salva”, agregó.

Por su parte el Alcalde de Uribia y esposo de Nancy indicó que: “Nancy es una mujer de Antioquia. Ella es psicóloga, tiene 43 años; es una persona muy humana, muy solidaria. Todos los uribieros pueden dar fe de su capacidad humana, de esa capacidad humana que tiene mi esposa. Lo único que ha hecho por Uribia es servirle desinteresadamente a todo el pueblo de Uribia”.

Con una de las pistas que cuentan las autoridades, es con la de un video de una cámara de seguridad de un barrio, en donde se aprecia a transitar a alta velocidad, una camioneta 4×4 de color blanco y vidrios oscuros, en donde de acuerdo algunas de las versiones fue montada de manera violenta Gómez, luego del secuestro.

El Gaula Militar mantiene operaciones para ubicar a Nancy Gómez. Foto: Ejército Nacional

Sobre rapto se ha conocido que Nancy Gómez, al salir del gimnasio, fue abordada por hombres fuertemente armados, que se la subieron al vehículo que aparece en el video que recopilaron las autoridades mediante la investigación.