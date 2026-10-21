Gobiernos de México y Rusia salen en defensa de Raúl Castro tras su imputación por homicidio en Florida

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este martes como un acto “político” la decisión de la fiscalía de Florida de acusar de asesinato al expresidente de Cuba Raúl Castro.

La fiscalía de este estado del sur de Estados Unidos acusa a Castro de estar implicado en los derribos de dos avionetas en 1996 que causaron cuatro muertos y se produce en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana. En ese momento, Raúl Castro, hoy de 95 años, era ministro de Defensa de Cuba.

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“Es político y tiene que ver también con la elección de noviembre. Es mi punto de vista”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria en referencia a los comicios legislativos que se celebran el próximo mes en Estados Unidos.

Sheinbaum agregó que la decisión de la fiscalía de Florida tiene que ver con “los votos que quieran ganar de un lado y de otro”, sin dar más explicaciones. México es un aliado histórico de Cuba desde que decidió mantener relaciones diplomáticas con el régimen de Fidel Castro, a contramano de la mayoría de países del mundo, tras la Revolución Cubana en 1959.

Proveniente de la academia, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia de México en 200 años. Foto: AFP

Este apoyo persiste pese al aumento de la presión diplomática y económica que el gobierno de Donald Trump ejerce sobre la isla comunista desde febrero, con nuevas sanciones y un bloqueo petrolero.

Desde entonces, el gobierno de Sheinbaum ha enviado a Cuba al menos media docena de cargamentos de ayuda humanitaria y fue uno de los últimos en venderle petróleo antes de las sanciones estadounidenses. La acusación de Florida es independiente de la que Washington presentó el 20 de mayo por el mismo caso de 1996, cuando Castro era ministro de Defensa.

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De igual manera, Rusia condenó este martes la inculpación y la orden de arresto emitidas por la justicia de Florida contra el expresidente cubano Raúl Castro, y calificó las acusaciones de “infundadas y falaces”.

El presidente cubano Raúl Castro habla durante un acto para conmemorar el 59.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro en 1953, el 12 de julio de 2012, en Guantánamo, Cuba. Foto: Getty Images

“La emisión por un juez de Miami de una orden de arresto contra el dirigente histórico de Cuba (...) suscita un rechazo categórico y una firme condena”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado. “Presentar acusaciones infundadas y falaces más de 30 años después de los hechos solo puede interpretarse como una venganza del lobby anticubano de Miami, decidido a ajustar cuentas con Raúl Castro”, agregó.

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Moscú reafirmó además su “solidaridad inquebrantable con el gobierno cubano” y aseguró su intención de “seguir fortaleciendo las estrechas relaciones” entre ambos países.

*Con información de AFP.