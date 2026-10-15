SEMANA conoció el caso de un colombiano sobre el que no se sabe cuál es su paradero en el extranjero. La última información que se tiene es que aparentemente habría sido incorporado a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.

Aumentan las tensiones entre Zelenski y Trump: acusan a EE. UU. de ayudar a Rusia

Su familia elevó una petición a la Agencia Central de Búsquedas del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) para que ayude a encontrar a Johan Sebastián Higuera Naranjo.

Su padre, Jaime Higuera Rueda, dijo que no tiene información de la ubicación de su hijo, de 29 años de edad, desde el pasado 11 de agosto, por lo que pide que la comunidad internacional contribuya a su búsqueda.

Higuera Rueda contó que su hijo salió del país el 11 de mayo de 2026 desde Bogotá con destino a Montenegro porque le hicieron una oferta laboral relacionada con temas de seguridad personal.

Dijo que la oferta la hizo alguien llamado “Ramón” de una empresa denominada “Iron Group”.

Luego, el 22 de mayo, vieron a través de su cuenta de Instagram que su hijo aparecía firmando documentos “cuyos encabezados parecían corresponder a su incorporación a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia”.

Asimismo, el 14 de junio de 2026, Sebastián le habría contado a una amiga, a través de un chat, que se encontraba en una base ubicada en Ucrania.

Johan Sebastián Higuera Naranjo es buscado por sus familiares. Foto: SEMANA

El 5 de julio de 2026 se comunicó con su familia a través de WhatsApp con un número que tenía como prefijo el +7, que corresponde a Rusia y Kazajistán. El 11 de julio se comunicó desde otro número con el mismo prefijo.

El 11 de agosto de 2026, los familiares recibieron un audio de Sebastián, que fue la última comunicación que tuvieron con él.

“Desde esa fecha no hemos logrado establecer nuevamente contacto ni obtener información verificable sobre su ubicación, estado de salud o situación actual. Desconocemos la unidad militar a la que pudo haber sido asignado, su ubicación exacta y las circunstancias en las que se produjo la pérdida de comunicación”, aseguraron sus familiares.

En la guerra entre Rusia y Ucrania han estado militares de distintos países. Foto: gettyimages

El padre de Sebastián le solicitó a la Cruz Roja Internacional que los oriente en la apertura de una solicitud formal para su búsqueda y realizar dentro de sus acciones humanitarias las gestiones para dar con su paradero.

Además, pide verificar si fue capturado o detenido, o si estaría como prisionero de guerra; si se encuentra hospitalizado, falleció o cualquier otra circunstancia.

“Comprendemos que las gestiones humanitarias pueden estar sujetas a limitaciones de acceso, seguridad y disponibilidad de información. Sin embargo, solicitamos que nuestro caso sea atendido con la mayor prontitud posible, dada la gravedad de las circunstancias”, dijeron los familiares de Sebastián.