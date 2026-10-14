Aumentan las tensiones entre Zelenski y Trump: acusan a EE. UU. de ayudar a Rusia

Ucrania acusó este miércoles a Estados Unidos de ayudar a Rusia al no advertirle sobre ataques con misiles y limitar capacidades del sistema satelital Starlink, propiedad de Elon Musk, mientras Kiev sufrió nuevos ataques.

Las críticas de Ucrania surgieron tras una nueva ola de bombardeos rusos que dejó al menos 15 muertos y causó daños en infraestructuras energéticas, y en medio de renovadas tensiones del presidente ucraniano Volodímir Zelenski con su homólogo estadounidense Donald Trump.

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“Habrá muertos, por supuesto, si continúan los ataques y Starlink no funciona. Espero sinceramente que se trate de un error, quizá de un problema técnico importante. No lo sé, pero pedimos que se restablezca el servicio”, declaró Zelenski al periodista británico Piers Morgan.

Musk aseguró que cualquier ralentización de la red militar Starshield en Ucrania se debía al gobierno estadounidense y no a su empresa SpaceX. “Los sistemas Starshield son propiedad y están bajo el control del gobierno estadounidense. Cualquier límite de velocidad o de uso lo decide el Ejército de Estados Unidos y, en última instancia, el presidente” Trump, dijo Musk en X.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump. Foto: AP Photo/Alex Brandon

El multimillonario distinguió entre Starshield, utilizado por Ucrania para sus comunicaciones en el frente, y Starlink, limitado a usos civiles. Ambos sistemas fueron diseñados por SpaceX, la empresa de Musk.

Varias fuentes ucranianas afirmaron el miércoles que el funcionamiento de algunos terminales Starlink, utilizados para la comunicación en el campo de batalla y la interceptación de drones, había sido restringido la pasada noche sin previo aviso.

Según estas fuentes, Starlink corta ahora la señal entre un satélite y una antena si esta última se desplaza a una velocidad superior a un límite determinado, en torno a los 160 km/h, lo que dificulta interceptar los drones y afecta a los ataques de medio alcance.

“SpaceX sigue manteniendo un límite de 161 km/h”, declaró el Ministerio de Defensa ucraniano el miércoles por la noche, al observar una calidad de conexión “mejorada”.

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania. Foto: Ukrainian Emergency Service via AP

Estas restricciones “privan” a Kiev de su capacidad de defensa frente a los drones propulsados por reactores que Rusia usa con frecuencia desde hace unos meses, denunció por su parte Serguii Beskrestnov, asesor de Zelenski.

Ataques rusos en la noche del martes al miércoles causaron al menos siete muertos en todo el país, según autoridades. Seis personas también murieron el miércoles en ataques en Lutsk (oeste) y otras dos fallecieron en la región central de Kirovogrado.

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Además de Starlink, Ucrania depende de la información militar occidental, sobre todo de la estadounidense, para detectar los ataques rusos y atacar objetivos.

Pero el repunte de tensiones entre Zelenski y Trump, que se dijo a favor de un cambio de presidente en Ucrania, hace temer en Kiev una disminución del apoyo de Washington. Prueba de ello, según autoridades ucranianas, es la ausencia de alertas por segunda noche consecutiva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski. Foto: AP

El martes por la noche, un misil ruso atacó una central térmica de la capital ucraniana sin que se hubiera emitido “ningún aviso previo por parte de los aliados” de Ucrania, lamentó Zelenski.

Una situación similar se había producido la noche anterior. Un alto funcionario ucraniano declaró a la AFP el miércoles que Estados Unidos había amenazado con interrumpir el intercambio de inteligencia con Ucrania si Kiev no dejaba de atacar a refinerías rusas.

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“Ya ha habido dos casos en los que los estadounidenses no han proporcionado alertas sobre lanzamientos balísticos rusos (...). Y, por si fuera poco, han restringido la velocidad de Starlink”, comentó bajo condición de anonimato. “Están ayudando a Rusia por alguna razón”, dijo.

El Kremlin afirmó que sigue “de cerca” cualquier señal de un cambio por parte de Washington. Sin embargo, un funcionario estadounidense descartó a la AFP alguna modificación y la UE también negó “indicios” de un cese de la cooperación.

Con información de AFP.