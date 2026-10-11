Trump revela la instrucción que incumplió Zelenski y que ahora le cuesta su apoyo: “Más le vale que pare”

El presidente Donald Trump dio un giro radical este sábado en su posición frente a la guerra que protagonizan Rusia y Ucrania. Luego de mantener cercanía con el ucraniano Volodímir Zelenski, dijo que su país necesitaba un nuevo líder.

Donald Trump arremete contra Volodimir Zelenski y pide “un nuevo presidente” para Ucrania

El cambio de posición del mandatario norteamericano se da luego de que Rusia proporcionara al mercado estadounidense y global 300.000 toneladas de diésel. Trump agradeció públicamente al presidente de Rusia, Vladímir Putin, por ello.

Esta acción se da en medio de una crisis que vive Estados Unidos con su crudo; tal es el difícil momento que atraviesa que el gobierno Trump desarrolló una estrategia para bajar el precio de los autos en su país, cuando es inminente un aumento de valores en el combustible de los vehículos.

Con este contexto, Ucrania, presidida por Volodímir Zelenski, cometió un error que le está costando el apoyo de Estados Unidos: atacar refinerías rusas.

Trump reveló que le dio la instrucción al mandatario ucraniano de no hacerlo, ya que esto es una problemática de interés internacional. Su desacato provocó la reacción del republicano estadounidense, quien le advirtió que debía parar.

“Puedes hacerle lo que quieras a Rusia, pero no ataques las refinerías porque eso es un problema mundial. ¿Y qué hace él? Va y ataca el combustible diésel. Más le vale que pare de una maldita vez", reveló Trump.

.@POTUS: We told Zelensky, 'You can do whatever you want to Russia, but don't hit the refineries because that's a world problem.' And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop. https://t.co/CdRlMcPlKr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2026

Ante este pronunciamiento del presidente norteamericano, Zelensky ya se pronunció y, luego de que poderosas voces mundiales como las de Trump y Elon Musk le criticaran, pidió el cese de Rusia a cambio de que su país deje dichas operaciones controversiales.

Zelenski ofrece no atacar refinerías rusas a cambio del cese de los ataques rusos a infraestructura energética

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas, como pide Estados Unidos, a cambio de que Rusia cese los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania Foto: GETTY IMAGES

“Ucrania estaría dispuesta a parar los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética. Cualquier medida de desescalada debe ser mutua y con garantías reales”, dijo Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

Zelenski considera que “el verdadero motivo para la guerra en Europa es Rusia y solo Rusia”. “Es factible cesar hoy mismo los ataques contra el sector energético, pero Putin no quiere hacerlo”, añadió.

A pesar de la negativa estadounidense, el presidente de Ucrania aseguró que mantendrá este mismo domingo nuevos contactos con sus aliados europeos.

“Hoy, continuaremos coordinando con socios: habrá conversaciones con líderes europeos. Prácticamente todos los días, coordinamos en diferentes niveles y trabajamos en paquetes de defensa adicionales”, dijo el mandatario en la publicación en la que denuncia los ataques que no han cesado por parte de Rusia.