El tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s, en Nueva York, fue aplazado debido a las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para este jueves 26 de noviembre.

Tormenta amenaza el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos: alertan por inundaciones y fuertes vientos

La celebración, que este año conmemora su centenario, se trasladó al sábado 28 de noviembre, cuando está previsto que comience a las 8:30 de la mañana, hora local.

La decisión fue adoptada por los organizadores de Macy’s en coordinación con las autoridades de la ciudad y los organismos encargados de la seguridad.

El principal motivo es la llegada de una potente tormenta costera que amenaza con afectar a Nueva York y otras zonas del noreste estadounidense durante la jornada festiva.

Según la información difundida por Associated Press, el pronóstico contempla lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento, condiciones que podrían poner en peligro tanto a los participantes como a los miles de espectadores que tradicionalmente se congregan a lo largo del recorrido.

Una nueva emergencia meteorológica mueve a todo Estados Unidos para preparar una de sus celebraciones más emblemáticas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Macy’s confirmó el cambio mediante un comunicado en el que reiteró que la seguridad de los asistentes y de quienes participan en el espectáculo constituye su principal prioridad.

La empresa explicó que la determinación se tomó después de consultar con sus socios institucionales y las agencias municipales.

El aplazamiento representa una modificación extraordinaria para una celebración que lleva un siglo formando parte de las festividades estadounidenses.

Desde su primera edición, en 1924, el desfile se ha convertido en uno de los acontecimientos más reconocidos del calendario de Acción de Gracias.

“Los extraterrestres buscan establecerse en la Tierra”: esto asegura un excontratista del Pentágono

La tradición tuvo una interrupción entre 1942 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez el cambio responde directamente a las condiciones climáticas.

De acuerdo con los reportes publicados este miércoles, es la primera ocasión en que el desfile completo debe trasladarse a otra fecha por motivos meteorológicos.

La dimensión de esta edición hacía especialmente significativo el acontecimiento. Según el anuncio publicado por Macy’s el pasado 13 de noviembre, la celebración estaba preparada para reunir un récord de 100 globos gigantes, además de carrozas, bandas musicales, artistas y agrupaciones de distintas partes del país. La organización también había anunciado la participación de más de 11.000 voluntarios y participantes.

Entre las presentaciones previstas se encontraban actuaciones musicales y apariciones especiales de reconocidas figuras del entretenimiento.

El espectáculo estaba diseñado para conmemorar los 100 años de historia del desfile y ofrecer una celebración de mayor escala que las ediciones anteriores.

El clima representa uno de los principales desafíos para este tipo de eventos, especialmente por las dimensiones de los globos inflables.

Las normas de seguridad establecen restricciones para su elevación cuando los vientos sostenidos superan las 23 millas por hora o las ráfagas alcanzan las 34 millas por hora. Estas medidas buscan evitar que las estructuras pierdan estabilidad y puedan representar un peligro para el público.

Los pronósticos citados por Associated Press advierten sobre ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 60 millas por hora, acompañadas de precipitaciones moderadas e intensas.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por vientos fuertes e inundaciones costeras en diferentes sectores de la región.

La tormenta también podría afectar la movilidad durante uno de los periodos de mayor desplazamiento del año en Estados Unidos.

Miles de asistentes llenaron las calles de Manhattan para seguir el desfile de Macy’s, un recorrido vibrante de globos gigantes, música y carrozas que volvió a transformar Nueva York en un escenario festivo. Foto: Composición Semana/ captura de pantalla Instagram @cnnee

Las autoridades han advertido sobre posibles interrupciones en los viajes, dificultades en las carreteras y cortes de electricidad asociados con los fuertes vientos.

Por ahora, Macy’s mantiene la programación para el sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la mañana. Sin embargo, los organizadores señalaron que continúan trabajando en los ajustes logísticos necesarios para trasladar el espectáculo y comunicarán cualquier información adicional a los asistentes.

El cambio obliga a modificar una tradición que durante décadas ha marcado el inicio de la temporada navideña estadounidense.

EE. UU. planea aumentar aranceles a varios países, incluyendo a uno en Latinoamérica

Esta vez, el centenario del desfile tendrá que celebrarse fuera de su fecha habitual, en una decisión excepcional motivada por las condiciones climáticas y la necesidad de proteger a miles de personas.