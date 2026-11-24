La iniciativa, denominada Venezuela Renace, fue divulgada este martes 24 de noviembre por el Ministerio de Economía y Finanzas y contiene un diagnóstico de la situación fiscal, financiera y productiva de la nación sudamericana, además de una hoja de ruta para intentar recuperar la confianza de los inversionistas internacionales.

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Uno de los datos más relevantes del documento es la magnitud de los compromisos financieros del Estado. Según las cifras oficiales, los pasivos identificados alcanzaron los 237.544 millones de dólares al cierre de 2025, una cantidad equivalente al 242 % del producto interno bruto (PIB).

El propio Gobierno reconoce que la deuda pública se encuentra en una situación de incumplimiento prolongado y que su volumen resulta insostenible.

El informe, citado por Bloomberg Línea, incorpora diferentes categorías de obligaciones, entre ellas bonos internacionales, compromisos comerciales, préstamos bancarios, deudas bilaterales y reclamaciones derivadas de arbitrajes.

Dentro de ese conjunto, los eurobonos de la República, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la empresa eléctrica Elecar suman aproximadamente 110.134 millones de dólares, incluidos 45.939 millones en intereses vencidos.

El desglose también identifica 67.282 millones de dólares en obligaciones no financieras de PDVSA, 26.288 millones relacionados con arbitrajes internacionales y 23.262 millones correspondientes a compromisos bilaterales.

China concentra la mayor parte de estos últimos, con 16.866 millones de dólares, seguida de Rusia y Brasil.

Sin embargo, la publicación de estas cifras no significa que el Estado reconozca jurídicamente todas las reclamaciones incluidas.

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El Ministerio establece que la incorporación de los montos al documento no supone aceptar su validez, fundamentos o cuantías, y mantiene el derecho de impugnarlos.

En materia de crecimiento, el Ejecutivo plantea un escenario optimista. De acuerdo con Reuters, las autoridades esperan que el tamaño de la economía supere el doble durante los próximos cinco años y alcance los 200.900 millones de dólares.

Asimismo, proyectan que la producción petrolera aumente a un ritmo anual del 9,1 % hasta llegar a 2,9 millones de barriles diarios en 2036.

El petróleo ocupa un lugar central en las perspectivas de recuperación, debido a su importancia para los ingresos nacionales y la capacidad del país para generar divisas.

Por ello, el plan contempla atraer capital extranjero y mejorar las condiciones para desarrollar actividades productivas.

Otro de los objetivos consiste en recuperar el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales mediante una reestructuración integral de sus obligaciones.

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La propuesta pretende involucrar a los distintos grupos de acreedores y evitar negociaciones fragmentadas que compliquen un eventual acuerdo.

La divulgación del programa representa un paso para transparentar la situación financiera venezolana después de años sin presentar un panorama económico consolidado de esta magnitud.

No obstante, el desafío estará en convertir las proyecciones en resultados concretos, estabilizar las finanzas públicas y recuperar la confianza de quienes podrían financiar la reconstrucción económica del país.

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El documento completo fue publicado en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela bajo el nombre Venezuela Renace.