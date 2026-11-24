El fallecido papa Francisco aseguró en su diario personal haber visto tres veces al diablo y, en una oportunidad, haber divisado las “puertas del infierno”, según extractos de un libro publicados el martes, 24 de noviembre.

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“El diario espiritual del papa Francisco”, presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, incluye pasajes de un cuaderno que Jorge Bergoglio escribió entre 1992 y 2024 y que revela sus preocupaciones, arrepentimientos y autocríticas, además de su profunda humanidad y fe.

Fernández, un cercano colaborador del fallecido papa argentino y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, explicó que Francisco le pidió ayudar a dar a conocer al mundo las reflexiones contenidas en un cuaderno con tapas de plástico negro.

Tras la muerte de Francisco el año pasado, Fernández manifestó a su sucesor, León XIV, su preocupación de que el libro quedara “olvidado en algún depósito”, y finalmente obtuvo autorización para publicar extractos.

ARCHIVO - El papa Francisco hace una pausa durante una entrevista con The Associated Press en el Vaticano, el martes 24 de enero de 2023. (AP Foto/Domenico Stinellis, Archivo) Foto: AP

Entre las revelaciones más llamativas, Francisco relata que, cuando era arzobispo de Buenos Aires, vio al diablo en dos ocasiones, primero desde un vehículo y posteriormente durante una misa, y que también escuchó su voz y sintió su presencia en Roma tras un viaje a Chile.

Según escribió el fallecido pontífice en su diario, el 24 de enero de 2021, el demonio “merodeaba descaradamente”, según una copia de la edición francesa del libro consultada por la AFP antes de su publicación.

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El fallecido pontífice recordó tres episodios en los que estaba seguro de que el diablo estaba “presente físicamente”.

En el primero de esos episodios escribió: “Lo vi por la ventanilla del auto. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”.

Durante el segundo episodio, ocurrido en una capilla carmelita, aseguró que el diablo lo miró con ojos ardientes.

“No olvidaré aquella mirada, más intensa que la anterior. Eran como destellos de fuego”, detalló.

Papa Francisco Foto: Corbis

Un tercer episodio ocurrió durante una reunión en Roma, tras un viaje a Chile, cuando lo vio, y dijo que escuchó su voz triunfante. Añadió que Dios le dio la oportunidad de liberarse de esos encuentros.

Francisco también afirmó que el 7 de junio de 2018, mientras se preparaba para dormir, vio “las puertas del infierno”, y que se defendió tomando el rosario como arma.

En varias páginas del diario, Francisco no duda en criticarse por sentimientos ocasionales de “desdén, envidia y orgullo” o por haber ignorado a un hombre ebrio que le habló en la calle “porque quería caminar tranquilo”.

Francisco parecía preocupado por la brevedad de su paso por la Tierra y reflexionó con frecuencia sobre el envejecimiento.

El diario contiene 86 páginas redactadas antes de su elección como papa en 2013 y otras 55 posteriores.

Los diarios privados del Papa Francisco fueron publicados en las últimas horas Foto: Getty Images

Uno de los pasajes más breves y al mismo tiempo más conmovedores está fechado el 21 de julio de 2013: “El 13 de marzo me eligieron papa”.

Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años.

Con información de AFP*