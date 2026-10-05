El diario privado del papa Francisco será publicado: contiene escritos de más de 30 años

Los apuntes del diario que el Papa Francisco escribió antes y durante su pontificado se publicarán este otoño por primera vez.

Roma no olvida al papa Francisco: así lo recuerdan un año después de su muerte

Image, un sello editorial de Penguin Random House Christian Publishing Group, anunció el lunes que El diario privado del Papa Francisco se publicará en inglés y otros cuatro idiomas el 24 de noviembre.

Según Image, el libro ofrecerá una “visión extraordinaria” de las “esperanzas y temores, luchas y oraciones” del difunto pontífice. Se publicará en colaboración con Libreria Editrice Vaticana, o LEV, la editorial del Vaticano.

Los escritos abarcan desde diciembre de 1992, poco más de una década antes de convertirse en papa, hasta agosto de 2024, ocho meses antes de su muerte y de ser sucedido por el papa León XIV . La edición en inglés de sus reflexiones privadas fue traducida del español por la hermana Bernadette Reis y editada y anotada por Víctor Manuel Fernández, cardenal argentino que dirige el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Orar por el alma y el eterno descanso del papa Francisco es una decisión de los creyentes. Foto: Getty Images

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Nacido como Jorge Mario Bergoglio, Francisco fue argentino y el primer papa latinoamericano de la historia. Se le conocía por su sencillez y su énfasis en la humildad, incluyendo visitas a países pobres con minorías cristianas perseguidas, en lugar de los bastiones tradicionales del catolicismo. Al comienzo de la pandemia del coronavirus, desde una Plaza de San Pedro vacía, hizo un llamado a “remar todos juntos, cada uno necesitando consolar al otro”.

En ocasiones, fue una figura polémica. Enfureció a algunos conservadores con su acercamiento a los católicos LGBTQ+ y fue ampliamente criticado por afirmar que quienes acusaban al obispo chileno Juan Barros de ayudar a proteger al presunto pedófilo, el padre Fernando Karadima, habían cometido calumnia.

Papa Francisco recibiendo a la delegación de San Lorenzo, campeón de la Copa Libertadores 2014. Foto: Getty Images

En 2016, al comentar la promesa del entonces candidato presidencial Donald Trump de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, Francisco dijo que cualquiera que construyera un muro para impedir la entrada de migrantes “no es cristiano”.

Durante su vida, Francisco escribió libros como El nombre de Dios es misericordia y sus memorias Esperanza. Falleció el 21 de abril de 2025 a la edad de 88 años.

*Con información de AP.