Lea ‘Crónicas de extranjeros indeseados. Inmigración, prejuicio y nación en Colombia 1886-1930’

Acerca de este libro recientemente publicado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación, tan relevante en estos tiempos en los que la discriminación se ha vuelto parte de un show, compartimos la presentación de su autor, el periodista e historiador antioqueño José Fernando Hoyos Estrada.

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Presentación

Desde que Colombia declaró su Independencia, la figura del extranjero como agente transformador y modernizador de la sociedad primó entre los ideales de las élites y la clase dirigente, sin importar su filiación política. Con solo mirar el extenso listado de leyes y normas que se expidieron desde el nacimiento de la República hasta 1930, con el fin de fomentar su llegada o permanencia, permite entender el continuo interés por incentivar la inmigración, ya fuera para promover el progreso, la modernización de la economía, de la sociedad, del conocimiento o para poblar, mejorar la raza o frenar su degeneración. Así como estas normas son fuente importante para entender el país y la sociedad que se tenía o se deseaba, también lo son para leer los temores y prejuicios frente a un otro que amenazaba, alteraba o podía contaminar el orden que se pensaba o se quería tener. Los extranjeros indeseados son el lado menos conocido de la inmigración en Colombia, y las normas, discursos, debates y procesos para perseguirlos o expulsarlos abren nuevas puertas para entender aún mejor una parte de la historia del país.

La mayoría de la bibliografía que se ha escrito sobre inmigración y extranjeros en Colombia se ha centrado más en la admiración o la filia y ha dejado a un lado el miedo o el prejuicio que este proceso histórico producía. Hasta hace pocos lustros, las investigaciones y publicaciones sobre esta materia trataban de mostrar el papel transformador que ingleses, alemanes, daneses, belgas, estadounidenses, italianos, españoles, suecos y, posteriormente sirio-libaneses, tuvieron en el desarrollo de alguna región o sector específico de la economía, la educación, las ciencias o de la sociedad. El enfoque del presente libro aborda, precisamente, la otra cara, la de los extranjeros indeseados.

Mi primera aproximación a la persecución de extranjeros ocurrió durante mis estudios de maestría en la Universidad Nacional de Colombia, a mediados de la primera década del siglo XXI, cuando accedí a los fondos del Archivo General de la Nación, donde reposan los procesos de expulsión de un puñado de foráneos, especialmente involucrados en política, a mediados del siglo XX. Los rastreos de un tema relativamente desconocido, incluso particular frente a la escasa inmigración que hubo en Colombia, condujeron a un amplio asunto que hundía sus raíces desde el comienzo de la República, y con mayor intensidad desde la Constitución Política de 1886 y el arribo de los conservadores al poder.

Mi primera aproximación a la persecución de extranjeros ocurrió durante mis estudios de maestría en la Universidad Nacional de Colombia, a mediados de la primera década del siglo XXI, cuando accedí a los fondos del Archivo General de la Nación, donde reposan los procesos de expulsión de un puñado de foráneos, especialmente involucrados en política, a mediados del siglo XX.

La puerta de entrada a este asunto, rodeado de una compleja madeja legislativa y normativa, fue exótica: la persecución y expulsión de un nutrido grupo de prostitutas extranjeras: francesas, polacas, inglesas o del Caribe, que habían llegado a Barrancabermeja en 1929, tratando de pescar parte del salario que cientos de trabajadores de la Tropical Oil Company ganaban en la naciente y floreciente industria del petróleo. Los argumentos de las autoridades locales, de algunos residentes “decentes”, de los investigadores de la Policía o de altos funcionarios del Gobierno en Bogotá, básicamente para condenar la presencia de estas mujeres y justificar su expulsión, revelaron que la persecución de extranjeros es un asunto complejo, que va más allá de argumentos moralistas, prejuiciosos y que, en algunos casos, se acercan a la hilaridad. Recolectar esas huellas del pasado y esa historia tomó más tiempo que el previsto.

Del balance historiográfico sobre inmigración y extranjeros se puede afirmar que eran pocas las investigaciones de aquellos que fueron inadmitidos, perseguidos o expulsados por motivos raciales, políticos, religiosos o morales, o porque no encajaban en el ideal de nación y sociedad que se quería tener en el país a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Este limitado interés por los inmigrantes de bajo perfil solo tuvo importancia en la medida en que estuvieron relacionados con el ejercicio de la política, en especial, aquellos vinculados con los movimientos comunistas, anarquistas o de izquierda. Libros sobre la historia del movimiento obrero y comunista en Colombia referencian la expulsión de Nicolás Gutarra, Vicente Adamo, el célebre Silvestre Savitsky o Evangelista Priftis. Esto llevó a pensar que la expulsión de extranjeros fue consecuencia de la lucha anticomunista implementada por el Gobierno, conclusión si se considera que los motivos de expulsión no solo eran de índole ideológico, sino también racial, económica, religiosa o moral.

José Fernando Hoyos Estrada agradece la orientación y confianza del profesor César Ayala Diago y las claves, conocimientos y valiosos aportes del profesor Fabio Zambrano Pantoja. Al antropólogo Gustavo Becerra Jurado “Pluma”, gran amigo ya ausente, le deberá por siempre sus conocimientos, apuntes y claridades para acercarse desde esa disciplina al extranjero y al extraño. Foto: Archivo particular

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Frente a la expulsión de extranjeros por otros motivos se encuentra el artículo El placer de lo ajeno. Una mirada a la prostitución extranjera a comienzos del siglo XX (Hoyos, 2002), en el que se demostró cómo, gracias a las leyes impuestas a lo largo de la Hegemonía Conservadora fue posible procesar y expulsar del país a varias extranjeras que se dedicaban a este oficio. Recientemente, el historiador Roger Pita (2016) abordó la expulsión de extranjeros perniciosos o peligrosos al final del gobierno de Miguel Abadía Méndez. También hay estudios desde la perspectiva criminal. El trabajo de Ana Milena Rhenals (2017) señala cómo algunos sirios-libaneses se dedicaron a la falsificación de moneda, el contrabando o el acaparamiento de tierras. En los archivos aparecen copiosos expedientes que muestran el continuo y creciente involucramiento de foráneos en delitos y conflictos, asunto poco explorado y estudiado.

Estas investigaciones hacen valiosos aportes al conocimiento de la expulsión de extranjeros; sin embargo, cuando abordan el asunto legal, sus orígenes, la evolución normativa, las razones para promover o prohibir la inmigración, hay miradas parciales y, a veces, imprecisas, al punto de afirmarse con contundencia que fue solo hasta la Regeneración que el país optó por promover una inmigración blanca, europea y preferiblemente hispánica, frente a otras. Lo que se puede ver con toda la información disponible es que los liberales también coincidieron en este tipo de ideas y acciones. Un dato revelador es que, durante el Gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) no solo se mantuvo la normatividad conservadora para limitar el ingreso de cierto tipo de foráneos, sino que ampliaron los requisitos. En esos cuatro años fueron expulsados más extranjeros que durante los gobiernos conservadores de 1886 a 1930.

Del balance historiográfico sobre inmigración y extranjeros se puede afirmar que eran pocas las investigaciones de aquellos que fueron inadmitidos, perseguidos o expulsados por motivos raciales, políticos, religiosos o morales, o porque no encajaban en el ideal de nación y sociedad que se quería tener en el país a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Foto: AGN /MinCulturas

Este libro está compuesto por cuatro capítulos. En el primero se abordan las normas creadas a lo largo del siglo xix, con un énfasis en la década de 1890, cuando comienza una política clara de Estado para inadmitir o expulsar a extranjeros indeseados. El capítulo se extiende hasta 1919 y se detiene en la valoración de la inmigración china, sirio-libanesa y población negra. El segundo capítulo cubre la década de 1920 y muestra la influencia de las ideas eugenésicas, de salud o de la degeneración de la raza en la política migratoria. El tercero estudia la persecución contra extranjeros anarquistas, socialistas o inmiscuidos en asuntos políticos, en un contexto de movilizaciones obreras. Y el cuarto se centra en la persecución y expulsión de distintas prostitutas europeas llegadas al país, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En su conjunto, la obra permite acercarse de una manera diferente a la inmigración y a la figura del extranjero, muestra la evolución normativa, los temores frente al otro y la otredad, así como los discursos y los ideales sobre el tipo de nación y sociedad que se anhelaba tener. Aspiro a que este trabajo ponga un marco más preciso o complemente otras investigaciones, tesis, artículos, ensayos, libros y publicaciones sobre esta materia o que sea punto de partida para quienes se atrevan a explotar esta beta de la Historia de la que aún falta mucho por profundizar.

Para esta investigación fue fundamental acceder a varios archivos de difícil consulta, como el del Ministerio de Relaciones Exteriores o el de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, creada en 1913 y que empezó a tener un papel importante frente a las políticas de inmigración y a los procesos de admisión, inadmisión y expulsión de extranjeros, tener el registro, incluso de los borradores de las actas, de las consultas privadas entre varios ministerios, de las comunicaciones consulares, entre otros asuntos, ha sido determinante para este trabajo. De igual forma, lo fueron los documentos que reposan en el Archivo General de la Nación, especialmente en los fondos de la sección República. Sin la ayuda de Mauricio Tovar y otros funcionarios hubiera sido mucho más dispendioso y complejo abordarlos.

Debido a la riqueza y variedad de fuentes y de información, y a mi formación y experiencia profesional, este libro es una mezcla de crónica histórica y periodística, llena de pequeños microrelatos que permiten una lectura más ágil y convertir a quienes lo lean, en espectadores de los hechos con el fin de que puedan hacer sus propias ideas, juicios y conclusiones.

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Esta investigación no hubiera sido posible sin la dirección, orientación y confianza del profesor César Ayala Diago ni mucho menos sin las claves, conocimientos y valiosos aportes sobre este y muchos otros temas del profesor Fabio Zambrano Pantoja, director final de la tesis. Al antropólogo Gustavo Becerra Jurado “Pluma”, gran amigo ya ausente, le deberé por siempre sus conocimientos, apuntes y claridades para acercarse desde esa disciplina al extranjero y al extraño. Finalmente, a toda mi familia, mis padres Emilio y Celina, que siempre serán una luz en nuestras vidas; a mis hermanos y, en especial, a mi esposa Catalina, y mis hijos Sebastián y Antonia, quienes siempre me animaron a terminar este trabajo y a despejar las cajas que estorbaban aquí y allá, en donde guardaba in crescendo gran parte del material recopilado para este texto.